Adolfo Salume: "Mantendremos la misma filosofía en Alianza"

El empresario Adolfo Salume, dueño de la franquicia de Alianza y de nuevo presidente del equipo capitalino le brindó unos minutos a El Gráfico para exponer las razones que pesaron para realizar de último momento un verdadero cambio de mandos superiores en la actual junta directiva donde hubo un reacomodo de puestos, la llegada de nuevos rostros al directorio y sobre todo el motivo primordial para cerrar el ciclo del dirigente Lisandro Pohl, hasta el martes director deportivo de Alianza a quien le deseó lo mejor en el fútbol nacional.

¿Cómo se originaron estos cambios internos en Alianza?

Desde que tomé el mando de Alianza rápido se vieron los cambios y éstos han sido positivos, logramos un bicampeonato que no se lograba desde hace más de 50 años, uno de esas coronas se hizo de manera invicta, se impuso una racha de goles en un sola temporada que sobresalió en el ámbito internacional y no podemos decir que todo esto estaba ya calculado, en el fútbol nada está escrito y si se lograron fueron producto del esfuerzo colectivo y por la calidad del plantel.

Nosotros nos concentramos en hacer las cosas bien y desde le apostamos desde abajo, para ello hicimos una alianza con World Talent Group que trajo al ex mundialista argentino Daniel Pasarella a conocer nuestro proyecto y eso nos brindó un plus en el trabajo de las canteras por su trayectoria profesional como jugador, técnico y como dirigente, él nos reestructuró muchas cosas y me ayudó en hacer esos cambios y hemos seguido estas recomendaciones y estos cambios son una faceta más de esa labor que se ha hecho.

Dentro de esos cambios ¿dónde aparece la salida de Lisandro Pohl al proyecto?

A Lisandro (Pohl) lo quiero mucho, le tengo un respeto enorme, siempre hemos tenido una buena relación y por ello salió la coyuntura de contactarme cuando los anteriores dueños del Alianza no quisieron seguir y me dieron la oportunidad de adquirir al equipo por iniciativa suya, pero hay que recordar que Alianza es una organización exitosa y como tal debe tomar decisiones por su visión y esa visión la debe tener una cabeza para ejecutarla, por eso retomo mis funciones como presidente para retomar como cabeza de esta institución llamada Alianza. De igual manera en Alianza Lisandro era parte de esa visión que tengo y ahora llegamos a una etapa de cerrar ciclos, Pohl es un veterano del fútbol, estoy muy agradecido con su labor con el equipo y estamos seguro que él ha usado muchas camisas en la liga mayor ya que lo conozco desde cuando estuvo en Águila y llegué para apoyarlo con patrocinios, de igual maneras estuvo en el Chalatenango y ahora en Alianza. Lisandro está ahora en libertad de incorporarse a cualquier equipo del país o fuera de El Salvador pero espero que la marca, el tatuaje de la A y el del elefante se quede en su corazón a donde él pueda recalar, en verdad le deseo el mayor de los éxitos en donde él pueda llegar.

¿Considera que era el momento justo para retomar la presidencia de Alianza?

Cuando se consideró el nombramiento de don Pedro Hernández como presidente de Alianza y tomé la decisión de no ser la parte pública del equipo dentro de la organización del Alianza por mis ocupaciones fue la segunda reestructuración que ha tenido el equipo. Al tomar el destino de Alianza don Lisandro tenía un contrato primero con la familia Sol Meza y él estaba terminando su período cuando ingresé como presidente del club, por eso lo nombre director deportivo como un ejecutivo más a esta organización llamada Alianza, con metas y lineamientos que debió cumplir; por eso estoy agradecido porque logró alcanzarlo, pero hay que entender que eso (los logros y las metas alcanzadas por Alianza en lo deportivo) no es producto de una sola persona, es un logro grupal la labor que se hace y que se refleja con las conquistas en la cancha de todos los títulos alcanzados. Cuando se alcanza los retos los triunfos son de todos, no solo de una persona en particular, sin la ayuda de todos, desde el director ejecutivo, hasta la última persona en la cancha, todos son responsables de los logros que Alianza ha alcanzado hasta el momento, tenemos un plantel muy profesional y los logros están a la vista de todos.

¿Habrá un cambio de timón en la filosofía que ha pregonado Alianza en los últimos años y que lo ha colocado en la cima del fútbol nacional?

Seguimos con el mismo proyecto que se puso de visión, por eso se ha pensado a bien reconocer la figura de una persona importante en nuestra organización. Considero que es una oportunidad y un ascenso para Milton Meléndez, un ícono dentro del equipo, respetado por sus ex compañeros y por el plantel mismo de Alianza y espero que el protagonismo que se ha ganado lo refleje en su nuevo rol dentro de nuestra administración como director deportivo, será el máximo responsable y el máximo operador del equipo, es un logro personal que ha ganado. No he dejado afuera a la afición y a la misma prensa deportiva por todas las cosas buenas y malas que se han señalado en el camino y que nos ha ayudado para crecer como organización porque es bueno alabar las cosas buenas que se han hecho pero también reconocemos que las críticas han ayudado también para corregir caminos equivocados que se pudieron haber tomado como en cualquier empresa.

¿Podría ratificar la llegada del español Juan Cortés al banquillo de Alianza?

En el caso del nuevo técnico, todos saben que estamos también detrás de otros equipos como patrocinadores en primera división y en el caso particular del 11 Deportivo el técnico (Juan) Cortés nos dio excelentes resultados pese a que la FESFUT les quitó la corona de campeón de liga, para nosotros el 11 Deportivo es el campeón y su entrenador que agarró de último en la tabla al equipo hizo un gran trabajo y creo que con la complejidad de la pandemia que nos hizo perder a nuestro técnico colombiano (Wilson Gutiérrez) nos obligó a echar mano de lo que teníamos acá pese a que a la dirigencia del 11 Deportivo no le gustó que nos fijamos en su técnico pero siento que él se ha ganado esa oportunidad de demostrar su capacidad en Alianza, en vez de perder a un buen elemento ya que de no haber llegado a un acuerdo se podría haber ido para España. Definitivamente estaremos anunciando en las próximas 24 horas la contratación del español Juan Cortés como nuevo técnico, si no es este viernes será el lunes.

De no haber liga en lo que resta del año, ¿hará Alianza una reestructuración igual en su plantel ya que podrían anular sus contratos deportivos por orden federativa?

Gracias a Dios por el prestigio que significa en los jugadores jugar con Alianza, posiblemente seamos el equipo menos afectado económicamente, para todo el mundo hay un tema económico, el equipo no está recibiendo ingresos mientras no haya liga y solo el tiempo lo dirá si habrá o no cambios ya que la decisión de haber o no torneo se debe dar pronto por parte de las autoridades competentes.

¿Qué mensaje puede enviarle a la afición de Alianza donde muchos han visto con recelo la salida de don Lisandro Pohl?

A la afición le puedo decir que a mí no me gusta prometer algo que no pueda enseñar, en todos estos años me he mantenido fuera de foco pero los resultados (de mis administración) están allí, los aficionados siempre son exigentes y eso es bueno porque me hacen una presión de la buena, les pido esa confianza en su dirigencia y en su plantel, la pandemia nos ha alejado del estadio y espero que cuando se reanuda podamos retornar a la liga con el mismo poderío que nos ha caracterizado y que los cambios se han hecho pensando en lo mejor de Alianza.