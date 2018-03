Acusan a Roberto Carlos de doping

Roberto Carlos, ex lateral izquierdo de la selección de fútbol de Brasil y del Real Madrid, negó hoy "vehementemente" las acusaciones formuladas por un programa de TV alemán de que habríautilizado sustancias dopantes a lo largo de su carrera.En un comunicado divulgado por su oficina de prensa, el ex jugador manifestó: "Repudio vehementemente las acusaciones irresponsables hechas por el canal alemán ARD y reafirmo que nunca utilicé ningún artificio que me hiciera sacar ventaja sobre mis colegas"."El reportaje -continúa la nota- cita el nombre de un médico al cual nunca conocí en mi vida, ymis abogados ya se están moviendo para rebatir en la justicia las mentirassugeridas en el programa y pedir que se prueben, públicamente y frente a un juez, las acusaciones"."En toda mi carrera, siempre defendí el juego limpio y, encima de todo, leal (...) En más de 20 años, nunca di positivo de ninguna sustancia que modificara mi rendimiento", finaliza.Según una investigación emitida hoy porla tv pública alemana ARD, que destapó en 2014 el doping sistemático estatal en el atletismo ruso, el fútbol brasileño podría estar sumido en una trama de doping que afectaría incluso a jugadores de la selección.La agencia brasileña antidoping documentó en un informe de 200 páginas las dudosas prácticas de un médico llamado Júlio Cesar Alvesque al parecer suministraba sustancias dopantes a deportistas sanos y los ayudaba a manipular los tests antidoping, señaló el canal alemán, que tuvo acceso al documento.Asimismo,precisó que el informe data de 2015 y está probablemente también en poder de la fiscalía de Sao Paulo.De acuerdo con la investigación televisiva, el documento contiene la declaración de un testigo que asegura haber visto en julio de 2002 en el consultorio del médico en cuestión "al entonces jugador de la selección nacional de fútbol brasileña Roberto Carlos".Imágenes filmadas secretamente en mayo por periodistas que se hicieron pasar por representantes de jugadores europeos dieron cuenta de los métodos ilegales del médico, que les vendió compuestos hormonales de alta eficacia y peligrosos para la salud que figuran en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidoping (AMA).Ante la cámara oculta, el facultativo mencionó entre sus pacientes a Roberto Carlos y afirmó que le había suministrado varias sustancias. Consultado más tarde de forma oficial por los periodistas de ARD, el médico no quiso efectuar comentarios.