Acusan a Neymar de llegar "casi borracho" a los entrenos del PSG

En Francia se están cansando de las actitudes de Neymar, que llegó como la figura pero que sigue sin liderar con fuerza el proyecto del cuadro parisino, que esta temporada de nuevo quedó eliminado de la Champions y sigue sin convencer. Un periodista francés reveló las deplorables condiciones en las que llega el jugador brasileño a los entrenamientos.

Daniel Riolo, periodista francés, expresó el descontento de la afición parisina con el futbolista brasileño en palabras en el programa 'After Foot' de la cadena RMC Sport.

Seg;un dicho medio, "a los seguidores del PSG no les importan las payasadas de Neymar y su documental de Netflix. Que se vaya, está arruinando al club", dijo.

El brasileño, que es el futbolista mejor pagado del equipo, lleva apenas 5 goles y 5 asistencias en 21 partidos esta temporada. Se ha perdido 19 partidos por lesión.

Agregó que "Neymar ya casi ni se entrena, llega al límite de estar borracho. Está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario". La situación entre Pochettino y la plantilla parece insostenible tras la eliminación en Champions y el batacazo frente al Mónaco (3-0).

El periodista francés dijo, además, que "el PSG ya no es un club". "El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada", sentenció.