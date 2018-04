Actual comité de la FESFUT vendió derechos de transmisión por Catar 2022

A su llega a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), en agosto de 2014, la primera queja del comité ejecutivo encabezado por Jorge Rajo fue que sus antecesores habían comprometido los derechos de transmisión de los juegos eliminatorios de selección nacional con la empresa Media World y prometieron que ellos no harían lo mismo. Pero hoy quedó demostrado que lo olvidaron.

Hoy, a pocos meses de dejar el cargo, el directorio de la FESFUT firmó un convenio con la empresa Imagina US, a la que cede los derechos de transmisión de los partidos de la selección mayor en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Hugo Carrillo, vicepresidente de la FESFUT, explicó las razones por las que firmaron el acuerdo con Imagina US y dejan amarrado a los nuevos directivos que lleguen en el próximo periodo.

De acuerdo con Carrillo, fue en marzo de 2016 cuando se pidió autorización a los delegados para buscar una salida al déficit de la institución, que en ese momento era de $450 mil. Como no recibieron una respuesta concreta, optaron por aceptar la oferta de Imagina US para no dejar la FESFUT con números negros antes de salir del cargo.

"Buscamos la alternativa para superar el déficit, pero no encontrábamos. El monto que tiene este contrato (con Imagina US) es superior al que nosotros encontramos. Vimos la viabilidad y así se hizo. Esta es una empresa (Imagina) que es totalmente diferente a Media World", declaró Carrillo.

FESFUT INVESTIGÓ ANTES DE FIRMAR

Media World, la empresa con la cual al FESFUT tenía contrato antes que Imagina US, fue señalada por la justicia de Estados Unidos debido a su participación en el escándalo del FIFAGate, al ofrecer sobornos a varios directivos del fútbol latinoamericano para ganar derechos.

Hugo Carrillo dijo que para no cometer el mismo error investigaron antes a Imagina US.

"Hicimos la investigación sobre Imagina antes de establecer este convenio. En internet usted se puede dar cuenta de lo grande que es esta empresa. No hacer este convenio era una bancarrota segura para la FESFUT", apuntó Carrillo.

Hugo Carrillo no quiso revelar cuánto es el nuevo monto por el cual cedieron los derechos de transmisión de los partidos de televisión y aclaró que será el nuevo comité ejecutivo de la FESFUT el que revele las cantidades que está recibiendo.

Por su parte, Irantzu Diez, presidenta de Imagina, indicó que la relación con la FESFUT viene de tiempo atrás e indicó que son una empresa seria y solvente. "Tenemos un gran conocimiento del mundo del fútbol. Los hemos convencido de que la apuesta de nosotros era la mejor para trabajar con la FESFUT", apuntó Diez.

La titular confirmó que Media World era una empresa del grupo Imagina, pero indicó que fue disuelta y ahora ya no tienen ninguna relación. "Media World era una compañía de nuestro grupo. Desde hace algunos años hemos hecho un cambio en la sociedad. Todo el cuadro directivo ha sido renovado", apuntó.