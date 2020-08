Abren expediente disciplinario a Arthur, que ya está en Barcelona

El centrocampista Arthur Melo no entrará en ninguna dinámica de grupo hasta que se resuelva el expediente disciplinario que le ha abierto el FC Barcelona, a raíz de su ausencia de los entrenamientos al término de LaLiga.







Según informó a EFE un portavoz barcelonista, está prevista para los próximos días una reunión entre los abogados del jugador y los del club, "mientras tanto no podrá entrar en ninguna dinámica de grupo ni de entrenamientos ni tampoco se desplazará a Lisboa" donde el Barça juega el próximo viernes los cuartos de final de la Champions.







El Barcelona abrió un expediente disciplinario al jugador después de que éste se quedara en Brasil y no se presentara a algunos entrenamientos e intentara forzar su salida de la entidad azulgrana antes de hora, puesto que está traspasado al Juventus, pero tiene contrato con los azulgrana hasta el 1 de septiembre.







El jugador se reunió la mañana de este lunes con el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal. Arthur explicó durante una hora las razones por las que no se incorporó al equipo cuando se lo ordenó el club, entre ellas que entendía que no iba a jugar más en lo que restaba de temporada.







El encuentro era para acercar posturas, pero el Barça no se ha desdicho de su idea de cerrar el expediente disciplinario abierto y que le podría acarrear una sanción.







Tras la reunión de Abidal y Arthur, el secretario técnico barcelonista también mantuvo posteriormente por la tarde una reunión con Quique Setién.







El brasileño fue traspasado al Juventus por 72 millones (10 más variables) y hasta que no se resuelva su situación con el Barça no podrá incorporarse a la disciplina del cuadro piamontés.