Abogado de José Vizcarra: "Es un buen antecedente para que los jugadores reclamen"

Mariano Bambaci, abogado de José Nicolás "el Chino" Vizcarra, ex jugador de Águila, reveló en el Güiri Güiri al Aire detalles sobre la sentencia contra el Águila ante la FIFA por incumplimiento de contrato.

Según Bambaci el equipo migueleño tendrá 45 días a partir de la notificación de la sentencia para hacer efectivo el pago.

"A Vizcarra le quedaban cinco o seis meses más de contrato y ellos solo ofrecían un monto predeterminado que no se correspondía con lo que decían los reglamentos", dijo el abogado de Vizcarra a la mesa más redonda.

El argentino José Nicolás "el Chino" Vizcarra fue jugador de Águila en el torneo Clausura 2020 y confirmó el pasado 12 de abril en sus redes sociales que la sentencia fue favorable para él en la demanda interpuesta ante FIFA en contra de la dirigencia de Águila.

"Águila tiene, desde el momento que se notificó la sentencia, 45 días para hacer el depósito, caso contrario, el paso siguiente es solicitar una sanción disciplinaria en la que no le van a permitir fichar nuevos jugadores hasta que pague...Es un llamado de atención para los clubes de que hay una nueva manera de llevar los procesos", destacó el profesional de la jurisprudencia.

Bambaci explicó que por un acuerdo de confidencialidad no podía revelar cifras sobre el pago que recibirá el futbolista argentino.

"Nosotros mantuvimos comunicaciones con la dirigencia del Águila y vimos que la postura intransigente que ellos tenían no se condecía con lo que entendíamos nosotros y que eran los lineamientos de los reglamentos de FIFA...El club Águila decidió utilizar una de las cláusulas del contrato que hablaba de una rescisión unilateral y entendimos que esa cláusula estaba fuera de término y ante la falta de cumplimiento presentamos la demanda en octubre", explicó.

Según Bambaci la sentencia de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA ordena al Águila a abonar todos los salarios adeudados con una indemnización que se conoce como el valor residual del contrato.

Mariano Bambaci también sugirió a los equipos a estar mejor asesorados en cuanto a la reglamentación de FIFA.

Vizcarra salió del Águila inconforme con el monto que Águila le ofreció tras la cancelación definitiva del torneo Clausura 2020 debido a la pandemia tras 11 fechas.

"Es cierto que muchos clubes se vieron con dificultad a la hora de enfrentarse a la pandemia y cómo tenían que cumplir los contratos pero la FIFA determina ciertas directrices y los clubes tenían que entrar en negociación y llegar a acuerdos pero los clubes tenían una postura muy firme de ofrecer cantidades muy bajas a los jugadores y los jugadores al no aceptarlas se rompía esta negociación...Los clubes han fallado al no estar bien asesorados y no llevar negociaciones a consciencia y escudarse en la pandemia, ese es el gran problema que han tenido los clubes, entre ellos el Águila", dijo.

Según explicó, el cuadro migueleño rescindió el contrato de Vizcarra e hizo un depósito en la FESFUT pero el futbolista no estuvo de acuerdo con el monto.

"La negociación comenzó antes de terminar y demandamos por todo el contrato y la FIFA determinó que teníamos razón...Es un buen antecedente tener este caso para que los jugadores reclamen lo que les corresponde y no se dejen amedrentar ni tengan miedo a reclamar lo que les corresponde", agregó.

