Abiel Aguilera va firme con su empresa de yinas

Abiel Aguilera seguirá con el Municipal Limeño para la próxima temporada y espera con ansias la confirmación de las fechas para el inicio del Apertura. Mientras eso ocurre, se ha dedicado de lleno a su negocio de distribución de yinas y otros artículos en la zona oriental del país.

Este cancerbero vende las yinas al por mayor y a su negocio le ha puesto de nombre "Variedades Fanny" en el cual tiene más artículos como zapatos y calzado para damas. Debido a las restricciones por el COVID-19 tuvo que cerrar un local que estaba alquilando, pero ideó una manera para traer siempre los artículos e ir a dejarlos por su propia cuenta pues los clientes siempre le llegaron.

"La pandemia nos vino afectar a todos porque tenemos cinco meses de no tener actividad. Gracias a Dios tengo mi negocio y por delivery he estado haciendo todo para poder subsistir. En casa hemos guardado las medidas de prevención por mi hija, mi esposa y confiamos que esto pase pronto", dijo.

En esta época se encarga de ir a dejar los artículos directamente a los negocios que le hacen los pedidos, puesto que muchas empresas y pequeños comerciantes han comenzado a abrir sus locales con la apertura económica, esto le ha permitido a Aguilera que pueda tener un nuevo impulso en su proyecto.

"Ha sido una buena manera en que hemos afrontado esta situación. Por el momento me llegan las yinas y el calzado a la casa porque no podía pagar el local en esta situación. Ya llevo cinco años de tener este negocio. Gracias a Dios ya estábamos distribuyendo a todo Oriente y si bien con la pandemia de vino algo abajo, pues ahí vamos siempre dando la lucha para tener el sustento. Uno como futbolista queda abandonado en este tiempo porque si no trabajás no cobrás", destacó.

Liga Concacaf

El portero renovó contrato con los cucheros por los próximos dos años y sin duda el disputar la Liga Concacaf le genera mucha ilusión. De momento trabaja en casa con pesas y una bicicleta estática así como los lineamientos de las prácticas en línea para estar a tono físicamente.

"Me da mucha ilusión disputar el torneo de Concacaf y quiero hacer un buen papel. Soy de Santa Rosa se Lima y me siento identificado con el equipo. Estamos dándole duro para tener buenos resultados",agregó.

La semana pasada, el ente regional dio a conocer que a finales de Octubre comience este torneo de Concacaf y el portero lo tiene claro: "Es un sueño hecho realidad, lo habíamos buscado desde hace mucho tiempo y se logró, los compañeros han estado muy contentos y le estamos dando muchas ganas para hacer un buen papel".