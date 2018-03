Abiel Aguilera se acerca al récord de minutos sin recibir gol

El unionense Abiel Francisco Aguilera, portero titular del líder e invicto Municipal Limeño, vive su mejor momento en su corta carrera en primera división al mantener invicta su valla luego de cuatro partidos de liga realizados y de paso liderar la lista del Guante de Oro que otorga El Gráfico en cada torneo al portero menos vencido en cada una de las tres divisiones profesionales del país.Aguilera ha finalizado con su portería inmaculada ante Chalatenango (0-0), Luis Ángel Firpo (0-2), Pasaquina (2-0) y Dragón (3-0) que lo ha convertido en una de las sensaciones del Apertura 2017 al estar muy cerca del récord de imbatibilidad en un inicio de liga en torneos cortos en poder del migueleño Sergio Iván “Gigio” Muñoz que acumuló 484 minutos sin recibir gol cuando defendía los cordeles del Dragón en el Apertura 1999.“Estar cerca del récord de Gigio (Iván Muñoz) me motiva, es lindo estar tan cerca de una figura que brindó todo al fútbol de nuestro país, es algo maravilloso, no me lo creo todavía estar tan cerca de esa marca”, afirmó el jugador oriundo de Nueva Esparta.“Es un sueño lo que estoy viviendo, he tenido un arranque espectacular y lo estoy disfrutando, logre o no empatar o quebrar esa marca importante en el fútbol nacional no importa, disfruto mi momento en Limeño”, aseguró el portero.;Aguilera empata por el momento la tercera casilla en el top 10 de porteros imbatibles en un arranque de liga en el nuevo formato de competencia desde 1998 junto al ex aliancista Rafael Fuentes con 450 minutos acumulados en el Apertura 2010, ambos están abajo del ex portero Dagoberto Portillo quien escolta a Muñoz en ese listado al sumar 482 minutos sin recibir gol cuando defendía los cordeles del FAS en el Apertura 2009.Sobre su momento que vive en la liga, Aguilera admitió que “(estoy) feliz, contento, es lindo tener tantos partidos a cero, creo que todo el trabajo que se hizo a lo largo de la pretemporada ha estado dando sus frutos. Nos hemos conjuntado bien en la parte defensiva, la comunicación que hemos tenido con mi zaga es grande porque estos logros que tenemos es colectivo y gracias a Dios todo está saliendo de la mejor manera”, confesó.