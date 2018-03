Abiel Aguilera, el hombre récord de la primera división

El portero de Municipal Limeño rompió el récord de imbatibilidad en un inicio de liga en torneos cortos que estaba en poder del migueleño Sergio Iván “Gigio” Muñoz, quien acumuló 484 minutos sin recibir gol cuando defendía los cordeles del Dragón en el Apertura 1999.

Aguilera superó el minuto 35 de la primera mitad del juego contra FAS, este jueves, y pasó a ser el guardameta con el mejor inicio en los torneos cortos.

Después de cinco jornadas Municipal Limeño todavía no ha recibido gol en el Apertura 2017.

“Es un sueño lo que estoy viviendo, he tenido un arranque espectacular y lo estoy disfrutando, logre o no empatar o quebrar esa marca importante en el fútbol nacional no importa, disfruto mi momento en Limeño”, aseguró el portero después del choque del pasado fin de semana contra Santa Tecla que acabó con empate a cero.











NOMBRE EQUIPO TORNEO MINUTOS



Abiel Aguilera Limeño Apertura 2017 495 (primer tiempo)



Sergio Iván Muñoz Dragón Apertura 1999 484



Dagoberto Portillo FAS Apertura 2009 482



Rafael Fuentes Alianza Apertura210 360



Dagoberto Portillo Firpo Clausura 2012 356



Benji Villalobos Águila Apertura 2015 324





Rafael Fuentes Alianza Clausura 2011 315



Luis Castro FAS Apertura 2003 315







Miguel Montes Alianza Apertura 2013 312







William Machón FAS Clausura2001 270