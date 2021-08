Abiel Aguilera: "Creo que el marcador no muestra cómo jugó el equipo"

El Municipal Limeño se fue goleado del estadio Cuscatlán en su primer partido bajo el mando de Bruno Martínez. Para el meta del equipo, los errores en el segundo tiempo fueron claves para que Alianza obtuviera una victoria abultada.

"No nos salieron las cosas, no nos resultaron, fue un partido muy duro, creo que el marcador no muestra en realidad cómo jugó el equipo, creo que nos vimos por momentos bien", dijo Aguilera tras el partido

El portero aseguró que contra Firpo tienen una nueva oportunidad de demostrar que el equipo tiene para dar la pelea. "Estamos en un nuevo proyecto y por eso nos tenemos que adaptar lo más pronto posible y tratar de solventar con Firpo", aseguró.

Abiel Aguilera enfatizó en que en partidos contra rivales como Alianza es un pecado cometer errores en la última línea defensiva, por lo que hizo el llamado al equipo a tener que aprender la lección de cara a lo que resta del torneo.

"Sabemos que a Alianza no le podes mostrar un error, ellos son bien contundentes en las jugadas que tienen, lastimosamente nosotros erramos en nuestro primer partido, que son los que generalmente cuestan y más cuando es con un equipo como Alianza", dijo.

"No hay culpables, tenemos que trabajar fuerte esta semana, entregarnos más al 100 y contra Firpo esperamos revertir esta situación", agregó.

El portero del equipo santarroseño finalizó haciendo énfasis que este es solo el principio del torneo, por lo que aún no desisten la idea de poder ser protagonistas.

"Sabemos que este es el inicio, lo importante no es cómo inicias, sino como terminas el torneo, eso es lo fundamental en el fútbol, esta derrota es dolorosa para nosotros, pero aún podemos estar en la fiesta grande", finalizó.