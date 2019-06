Abidal mandó un dardo a de Ligt, pero el Barcelona dice que fue un "hackeo"

El FC Barcelona confirmó que este miércoles fue hackeada la cuenta de Instagram del director deportivo del club, Eric Abidal, en la que figuraba un texto en el que dejaba entrever que Matthijs de Ligt (Ajax) tenía dudas sobre su fichaje por la entidad azulgrana.

Abidal publicó la frase: "El que dude de jugar en el Barça ya no nos sirve" junto con una foto de Johan Cruyff, a quien se le atribuye la máxima.

El mensaje recibió más de 5 mil me gusta y estaba acompañado de un "Gracias Johan, tienes razón" y que inevitablemente se puede entender como un recado a Matthijs de Ligt.

El texto hacía referencia a unas declaraciones de de Ligt en una entrevista que el día antes había publicado Mundo Deportivo: "Debo valorar si es el momento de ir al Barça. Quiero jugar. El dinero no es un problema ni me asusta tener competencia".

Pero más tarde, apareció otro mensaje en la cuenta de Abidal con la inscripción: "You have been hacked (Has sido hackeado)". El club azulgrana ha confirmado este extremo y los dos mensajes ya han sido borrados de la cuenta de instagram del director deportivo.