Abdiel Macea: "Quiero pelear por el campeonato"

Abdiel "La Aspiradora" Macea se convirtió en el último refuerzo del Once Deportivo para la próxima temporada. Fue anunciado esta semana y el panameño charló con EL GRÁFICO sobre su segunda experiencia en el fútbol nacional tras su paso el año pasado en el Sonsonate.

Macea, de 29 años, es un volante creativo que debutó en la primera división de su país en el 2008 con el Árabe Unido, con quienes fue campeón. El canalero ve con optimismo su regreso a El Salvador y espera aportar su visión de juego para que el equipo fronterizo pueda mantenerse en los primeros lugares de la tabla y por qué no, pelear por la corona.

"Ya todo está listo para mi llegada al Once Deportivo. Primero, decir que estoy agradecido con Dios con esta nueva oportunidad que me brinda, el de llegar al fútbol salvadoreño nuevamente y con la ilusión de tener buen torneo y hacer las cosas de la mejor manera en este nuevo desafío con Once Deportivo", dijo Macea.

El panameño se define como "un jugador inteligente, con buena técnica, fuerte y con liderazgo sobre el terreno de juego", aspectos que espera sean vitales para que el equipo ahuachapaneco sea protagonista.

Macea tuvo su paso por el Sonsonate en el 2019 aunque el equipo no tuvo su mejor rendimiento. Sobre su paso cocotero dijo que "siento que me fue bien porque llegamos con un objetivo claro que era salvar la categoría de mi antiguo club y lo logramos ahora son otros los objetivos y metas propuestas para alcanzar" . Ahora, a las puertas de una nueva temporada reconoce que "esta vez llego con miras de hacer un buen torneo, adaptarme lo mas pronto posible al club para llegar a obtener el campeonato" .

Refuerzos

Los de Ahuachapán también anunciaron esta semana la llegada del defensor zurdo Nahum Portillo, quien procede del Gerardo Barrios de la segunda división, así como el volante Melvin Cartagena, ex reservista del FAS.

A ellos se suma la renovación del volante José Orellana quien extendió su vinculación con los fronterizos por un año. "Estamos trabajando con la mentalidad de seguir siempre peleando por los puestos de arriba. El grupo está motivado y esperamos que pronto pueda definirse el inicio del campeonato", dijo el nacional.

El Once Deportivo anunció la semana pasada la llegada del entrenador mexicano Bruno Martínez en lugar del español Juan Cortés quien fichó por el Alianza. En los próximos días se detallará el inicio de la pretemporada el cual sería a principios de agosto para alistarse para el Apertura 2020.