AFES: “Los jugadores no se asocian por temor a los dirigentes”

Salvador Mariona, presidente de la Asociación de Futbolistas de El Salvador (AFES), lamentó que después de ocho años de fundación todavía existe el temor de los jugadores a estar agremiados y reveló que por ahora no cuentan con ningún afiliado.Mariona fue parte de la selección nacional mayor en el Mundial de México 1970 y tras su retiro ahora preside la AFES, tarea en la que lo acompañan Guillermo "el Loro" Castro, Pedro Joaquín "Quino" Valencia y Celso Jurado.“Sinceramente no tenemos afiliados. Principalmente los jugadores de la primera división no se han acercado. Estamos los Quijotes que hemos estado siempre, haciendo actividades para que se afilien”, mencionó el exseleccionado nacional.Sobre la causa de no tener afiliados aún, Mariona recalcó que en los futbolistas está el temor y el desconocimiento de los estautos.“El pretexto que ponen ellos es que los dirigentes los amenazan y les dicen que si se asocian ningún equipo les va a abrir las puertas. Entonces ese es el temor que ellos tienen, a pesar que somos una asociación aprobada por la FIFA y que somos igual a las que existen en Brasil, España, Inglaterra, Uruguay y todo el mundo”, dijo."Vamos a quemar el último cartucho, hemos hecho reuniones con jugadores, directivos y hemos hecho de todo para hacerlos llegar y no se animan a afiliarse. Tenemos abogados que son especialistas en situaciones deportivas, pero no queremos pleito con los dirigentes, al contrario queremos que el jugador sea responsable", reforzó.Por ahora solo Pedro Contreras, presidente del Sonsonate y José Vidal Hernández, del Santa Tecla, han mostrado interés, menciona Salvador Mariona.La creación de la Liga Máster de Fútbol es una de las principales actividades de la AFES, por ahora, pero Mariona explicó que hay tareas pendientes, como el reconocimiento por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y acciones para concientizar a los jugadores de afiliarse.“Hace más de 10 años que tenemos personería jurídica. Tenemos todo legalmente y acabamos de hacer un acercamiento con la Federación para exponerle nuestra intención, porque para que nos reconozca la FIFA primero tenemos que estar reconocidos por la Federación Salvadoreña de Fútbol", expresó Mariona.Según el titular, iniciaron el proceso reconocimiento ante la FESFUT durante la gestión de Reynaldo Vásquez, pero no trascendió.La AFES obtuvo la personería jurídica en 2009 y surgio con el objetivo de velar por los derechos de los jugadores de las tres divisiones profesionales del país. Su misión es contribuir al desarrollo sociodeportivo y cultural de los jugadores. También se tiene un código disciplinario que vela por la buena conducta de sus agremiados."Presentamos todos los papeles y cumplimos con los requisitos que se pedían, pero no le dieron ninguna importancia y quizás archivaron los papeles o los perdieron, porque no tuvimos ninguna respuesta", explicó el exfutbolista.Una nueva iniciativa es la creación de una cooperativa. "Nos hemos cansado y aburrido de estar invitando a los jugadores a afiliarse, pero queremos hacer otro intento mediante una cooperativa, ya está en proceso final y el que quiera ser socio estarán las puertas abiertas”, dijo Mariona.Situaciones como el retraso de salarios de jugadores y la decisión de desafiliarse de las FESFUT son algunas de los aspectos en los que podría ayudarles la AFES, enumera Mariona."Están pasando los problemas, pero no quieren afiliarse con nosotros. La unión hace la fuerza y si no se acercan a nosotros, la Asociación va a ser siempre débil", recalcó.