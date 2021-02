A los albos les sienta bien el cambio de formato

Alianza es uno de los equipos históricos del fútbol salvadoreño y con la recién conquistada corona # 15, los albos se ponen a tiro de igualar a Fas y Águila como los máximos ganadores de los campeonatos de la LMF.

Sin embargo, hay una particularidad en algunos títulos obtenidos de los capitalinos en los últimos 23 años. Por distintos motivos, la Primera División ha tenido cambios de formatos desde 1998 hasta este pasado 2020. A pesar de el cambio de ciertas reglas en cuanto a puntos, nuevo número de equipos, emparejamientos o ventajas deportivas, Alianza siempre queda campeón cuando el torneo se modifica.

Todo comenzó en 1998, cuando se creó el torneo de Copa Pilsener. Firpo venía de ser campeón de la temporada 97/98, sin embargo, en vez de comenzar la temporada 98/99 con las tradicionales cuatro vueltas de clasificación, las autoridades de la primera división decidieron hacer el torneo de Copa, pero con la particularidad que la fase regular se iba a jugar a dos vueltas y posteriormente los cuatro clasificados iban a jugar semis y la eventual final. Alianza ganó el torneo venciendo a Firpo en la gran final. A partir de ese momento, el formato atrajo el interés de los dirigentes y las autoridades del fútbol cuzcatleco, que se establecieron los próximos torneos con ese formato. Todavía hay polémica sobre ese título de Alianza, si debe o no contarse como campeonato liguero.

17 años después, la Primera División decide cambiar el formato del torneo. En esta ocasión fue incluir dos equipos más de la Segunda División e introducir la fase de cuartos de final con los mejores equipos clasificados tras las dos vueltas. De esta manera nació el Apertura 2015, el cual nuevamente los albos lecturas los campeones de dicho certamen al ganarle la final a Fas.

Para el Apertura 2019, se hizo una modificación en la liguilla. Siempre se dejó el formato de 12 equipos con las dos vueltas de fase regular, Sin embargo, ya para este torneo, no iban a clasificar ocho, sino que seis equipos a la siguiente ronda. Aparte de eso, también el primero y el segundo lugar disputarían automáticamente las semifinales, mientras que los equipos clasificados del tercero a sexto tendrían una serie de playoffs para acceder a las semifinales. Cabe destacar que para este torneo y el del 2015 siempre se mantuvo la ventaja deportiva de los equipos mejor posicionados.

En 2020 llegó debido a la pandemia y a esto se tuvo que cancelar el torneo Clausura 2020, Luego de declarase desierto el torneo ya mencionado, los dirigentes de la primera y las autoridades de la Fesfut acordaron jugar el Apertura 2020 con un nuevo formato. Primero, no se iba a tener descenso, por lo que no iba a existir una tabla acumulada. Segundo, se jugaría una primera fase regional, aprovechando que de los 12 equipos, había cuatro en cada zona geográfica de nuestro país. Tercero, no habría equipo eliminado en la primera fase, sino que hasta concluir la fase de hexagonales se quedarían los primeros cuatro equipos. Por último, se anularía la ventaja deportiva y en el caso de empate en el global, los equipos tendrían que disputar una serie de penales para acceder a la siguiente ronda. Con todos estos condimentos,

Apertura 1998: primer torneo corto de El Salvador, Alianza Campeón

Apertura 2015: torneo de 12 equipos, Alianza Campeón

Apertura 2019: torneo de 12 equipos, pero sin cuartos de final, Alianza Campeón