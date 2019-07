"A Panamá ahora le toca esperar un tropiezo de El Salvador"

El delantero Nicolás Muñoz, nuevo refuerzo de El Vencedor en el torneo Apertura 2019, hizo espacio en su agenda para conversar con Deportes Grupo LPG sobre su selección y el ránking FIFA, vital para las aspiraciones mundialistas de la Roja.

Muñoz, panameño-salvadoreño, no dejó de lado el tema y, en una entrevista que podrás leer en nuestras plataformas, adelantó su opinión sobre la búsqueda de un cupo a la Hexagonal de CONCACAF, donde se jugarán tres cupos y medio para la Copa del Mundo.

De momento, Panamá está fuera de esa Hexagonal y El Salvador, sexta del ránking mundial, tiene por ahora el último boleto.

Sobre eso, "Nicogol" opinó que "es una situación bien difícil, porque no lo esperábamos. Ahora solo toca empezar de cero, empezar a trabajar. Toca esperar que en los amistosos nos vaya bien y que El Salvador tenga un tropiezo, para así meternos en la Hexagonal".

Añadió que "de esa situación solo me gusta escuchar y no opinar, para no herir susceptibilidades. Panamá tuvo la dicha de ir al Mundial anterior (Rusia 2018) pero esta vez se nos complica mucho por el formato".