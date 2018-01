A Madrid, gracias a Impressa y Hankook

Si antes no eran aficionados del Real Madrid, hoy ya son merengues confesos. Y no es para menos, si los cuatro estarán este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu para presenciar el partido que el equipo blanco sostendrá ante el Villarreal, en la liga española.

Lucía Mejía, Rodrigo Huezo, Hermes Geovanny Parada y Julián De León se ganaron el privilegio de visitar Madrid tras participar en la promoción de Impressa Repuestos y Hankook, que llevaría a cuatro salvadoreños en un viaje extraordinario que no sólo incluye ver un partido del Real Madrid en vivo, sino conocer la capital española y las entrañas del Santiago Bernabéu, con todo pagado.

Todos salieron hoy desde el Aeropuerto Internacional de Comalapa y vivirán poco más de 15 horas de viaje hasta llegar a Madrid y disfrutar de una experiencia que hasta hace poco no imaginaban.

En el caso de Lucía, ella ganó el viaje tras comprar dos llantas Hankook, aunque fue su novio, que sí es madridista, quien la animó a participar.

"Yo no quería, pero el creía que aunque sea una pelota nos íbamos a ganar. Cuando me gané el viaje fue gracioso, pues él es madridista y sí quería viajar. Me dio su cámara para que le tome fotos de todo", contó Lucía.

Hermes sí es madridista. Reside en San Miguel y viaja emocionado por la oportunidad. "Dicen que está haciendo frío en España y a mi me costó encontrar guantes y suéter en San Miguel, pero aún sin eso nos vamos", contó.

CONVERTIDOS AL MADRIDISMO

Rodrigo y Julián son dos capitalinos que viajan a Madrid, pero su afición por el equipo merengue genera sospechas.

"Soy madridista desde que estaba en el vientre de mi madre. Ponga eso, por favor", pidió Julián, quien ganó su boleto gracias a sus habilidades como vendedor en Impressa Repuestos.

Finalmente, Rodrigo dice que viaja emocionado aunque no es exactamente un fan del Real Madrid. Claro, tampoco quiso decir cuál es su verdadero equipo.

"Mis amigos me decían: 'por qué vos, si no sos del Real Madrid'. Pero les dije que es cuestión de suerte" confesó.

Todos ellos ganaron gracias a que compraron llantas Hankook en Impressa Repuestos y su aventura apenas empieza.