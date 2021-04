A 'Gullit' Peña le duele que le etiqueten como alcohólico: "La gente crítica y señala"

El delantero mexicano y ex mundialista, Carlos 'Gullit' Peña, se sinceró sobre su carrera profesional y sobre las críticas que constantemente recibe por sus problemas fuera de la cancha. Ahora, con el FAS, el atacante ha comenzado a rearmar su carrera profesional.

En una entrevista a la cadena deportiva ESPN, el jugador del cuadro santaneco reveló cómo lleva las críticas constantes. "He pasado cosas difíciles en lo personal en el sentido de qué hay muchas críticas hacia mi persona y está bien", comentó.

"Yo la verdad estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo ni temor a las críticas, si le tuviera miedo o temor a eso estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del fútbol", agregó el jugador que de momento ha tenido una buena temporada con FAS.

Sobre sus problemas fuera de la cancha, dijo: "A veces mucha gente crítica y juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado, de mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica".

Agregó: "Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la he visto, pero aun así juzgan y critican y me señalan con el dedo para esconder a veces sus problemas propios"

Concluyó que "yo siempre sigo para adelante como tú dices tengo mucha espalda para aguantar muchas críticas y no pasa nada es sólo parte de esto, cada persona tiene su personalidad".