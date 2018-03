A Ernesto Valverde le falta un jugador en el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA. Mestalla vivirá el domingo el mejor partido que se puede ver en España actualmente con la visita del Barcelona al Valencia, un choque que el líder prepara con una seria preocupación: ¿Quién sustituirá a Gerard Piqué?

El central azulgrana deberá cumplir un partido de sanción después de ver el pasado sábado una quinta tarjeta amarilla que trajo polémica.



El Barcelona recurrió, pero no hubo clemencia. Piqué será baja ante el emergente Valencia y el equipo azulgrana no tiene un sustituto de plenas garantías.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, está preparando el partido con extrema seriedad. Así lo demostró el miércoles, cuando ante la Juventus de Turín en Champions League reservó en el banquillo a Lionel Messi y Jordi Alba, posiblemente sus jugadores más en forma junto al arquero Marc-André Ter Stegen. Mestalla parece ser su prioridad.

Así lo exige un equipo como el Valencia. El conjunto de Marcelino García Toral lleva ocho victorias consecutivas, está a cuatro puntos del líder y lleva 32 goles a favor, sólo uno menos que el propio Barcelona. El pasado domingo jugó ante el Espanyol el que probablemente fue su encuentro más discreto de los últimos dos meses y ganó a domicilio por 2-0.

SIN CONFIANZA EN VERMAELEN

Con semejantes "amenazas", ahora la cuestión es ver quién releva a Piqué. Javier Mascherano no es solución porque está lesionado y la única alternativa "natural" es la del belga Thomas Vermaelen. Sin embargo, se trata de un futbolista en el que claramente no confía Valverde, pues el técnico todavía no le dio minutos ni en la Liga española ni en la Liga de Campeones.

El hecho de que no disputara ni un minuto ante la Juventus quizá sea un indicio de que tampoco estará ante el Valencia, pero es todo especulación.

En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de Valverde improvise un central de urgencia; es decir, cambiar de posición a otro futbolista.

Por ejemplo, no sería la primera vez que Sergio Busquets se retrasara para ubicarse en la defensa. Pero el problema es que el centrocampista tampoco tiene un sustituto de garantías en el equipo y su posición es vital.

Si Valverde renuncia a esta opción, sólo le quedaría mirar a los laterales. En este sentido, Semedo y Lucas Digne aparecen como alternativas, jugadores que en el Barcelona no jugaron todavía ni una sola vez como centrales.

Digne fue titular ante la Juventus, aunque en su puesto natural de lateral izquierdo, y se postuló a jugar como central: "Estoy preparado para jugar de central en Mestalla si el míster lo decide. He jugado dos veces de central (en Francia) y si Valverde me lo pide estaré preparado".

Ahora mismo parece que la opción de Digne supera en probabilidades a las demás, incluida la de usar un central puro como Vermaelen. Y quizá en función del resultado del "experimento" en Mestalla el Barcelona se plantee fichar en enero. No un delantero, sino un central preferentemente.