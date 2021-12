2021: el año donde FAS rompió su sequía de títulos

Los tigrillos del FAS conquistaron por fin el domingo 30 de mayo del 2021 en el césped del estadio Cuscatlán su corona 18 en su historia al derrotar a los paquidermos del Alianza por 3-4 en los lanzamientos desde el punto penal tras empatar a un gol en 120 minutos de juego.



Fue la final 45 de la primera división en el formato de torneos cortos desde el Apertura 1998 que marcó el fin de una sequía de 11 años y medio donde FAS había fracasado por conquistar la corona nacional al perder en ese lapso de tiempo un total de cinco finales tras ganar su última estrella en el Apertura 2009 ante el Águila de San Miguel.



Ambas oncenas llegaron a dicha final dejando en el camino a dos enconados rivales; los albos eliminaron a un combativo Luis Ángel Firpo que estuvo a punto de eliminarlos en el juego de vuelta tras perder dicho partido 0-1 y forzar a los lanzamientos desde el punto penal donde los capitalinos triunfaron por 5-4 tras empatar a dos goles la serie global.



Por su parte, los santanecos lograron quitarse de encima al Santa Tecla de la misma manera que los albos al derrotarlos 4-2 en los lanzamientos desde el punto penal luego de empatar a un gol su serie particular.



Esa tarde, en el penúltimo día del quinto mes del año y con un estadio lleno y dividido por los colores, FAS aprovechó las falencias de un equipo aliancista que pagó caro las oportunidades que el fútbol le otorgó para ganarlo y que al final permitió que su enconado rival celebrara de una manera agónica, pero merecida.



El puntero Kevin Reyes, al 39’ abrió el marcador a favor de FAS con un soberbio cobro de tiro libre desde fuera del área que superó el intento del defensor central de los albos, Henry Romero, de rechazar el balón con su cabeza en la propia línea de gol luego que el portero Mario González fue incapaz de reaccionar ante el disparo del ex atacante del Santa Tecla.



El gol en contra aturdió al bicampeón nacional en ese momento y quien buscaba el inédito tricampeonato de liga, lo que provocó que su técnico, Milton “Tigana” Meléndez, adelantara sus filas en busca del gol del empate, el cual conquistó al 56’ con el autogol del defensor central, Mauricio Cuéllar, cuando éste intentó rechazar el balón que había recibido el usuluteco Rodolfo Zelaya tras un impecable asocio con Marvin Monterroza y donde el defensor occidental punteó hacia su propia portería con desesperación buscando un tiro de esquina.



Fue todo para ambas oncenas ya que no hubo más goles en el resto del tiempo reglamentario ni en los 30 minutos de suplemento, llegando a la fase de los fatídicos lanzamientos desde el punto penal.



Comenzó FAS y Bryan Landaverde se la perdió cuando Mario González le atajó su remate hacia su costado izquierdo; llegó Iván Mancía y venció a Kevin Carabantes para el 0-1.



Tocó el turno para Andrés Flores Jaco quien venció a González con un remate alto y colocado al costado derecho del portero blanco y poner 1-1.



Óscar Rodríguez no tuvo problemas para adelantar de nuevo a los capitalinos, pero Dustin Corea empató la serie a dos goles al hacer efectivo el tercer disparo de los santanecos.



Pero el zaguero Rudy Clavel perdió su oportunidad de anotar al estrellar el balón en la base del poste derecho de Carabantes y el empate a dos goles se mantuvo tras tres cobros por equipo.



Llegó Kevin Reyes y el goleador asociado falló su tiro al lanzar sobre el travesaño de la portería norte la pelota y darle de nuevo la oportunidad al Alianza de tomar la delantera en la serie, algo que Fito Zelaya no dejó pasar al anotar su turno con un remate fuerte y elevado que se estrelló primero en el vértice derecho de la meta defendida por Carabantes.



FAS empató momentáneamente la serie a tres goles cuando el colombiano Luis Perea anotó de forma sobria y efectiva.



Alianza pudo haber sido campeón si el defensor Henry Romero anotaba el quinto tiro de los albos, pero su fuerte derechazo se elevó desviado de la portería para darle un balón de oxígeno al FAS.



Ya en la muerte súbita, el sexto tiro tigrillo fue atajado de nuevo por González cuando el defensor panameño, Roberto Chen, lanzó al cuerpo del portero aliancista para darle el segundo chance de campeonar a los capitalinos, pero el cafetero Michel Mercado estrelló el balón en el travesaño para darle de nuevo vida al FAS.



Los tigrillos lograron irse por primera vez adelante en la serie cuando Ibsen castro anotó el séptimo tiro asociado con un remate fuerte al centro de la portería de González para ceder la presión a Elvin Alvarado quien remató al costado derecho de Carabantes donde el portero tigrillo se lo rechazó para comenzar la celebración del título 18 de liga de FAS.