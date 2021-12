2021: Alianza presiona al FAS y Águila al ganar la corona 16

Alianza ganó la final del torneo Apertura 2021 al derrotar la tarde del domingo 19 de diciembre a un Platense de Zacatecoluca que vendió cara la derrota por ese derroche de orgullo, pasión y amor a sus colores y por la lealtad a su afición que en un marco no mayor a los 10 mil invadió desde temprano los contornos del estadio Cuscatlán que recibía la final 46 en la historia de los torneos cortos desde el Apertura 1998.



El favoritismo para que los capitalinos se colgaran su décima sexta medalla en su historia fue elocuente, desde el mismo momento en que en fase de cuartos de final los otros "grandes" de nuestro fútbol, Águila, Luis Ángel Firpo y sorpresivamente el vigente campeón en ese momento, el FAS, quedaron eliminados por el Once Deportivo de Ahuachapán, Platense de Zacatecoluca y el norteño AD Chalatenango respectivamente.



Ese hándicap fue una losa pesada sobre la espalda de los viroleños que por capricho de la historia regresaban a una final de liga exactamente 47 años después de su gesta ante el Negocios Internacionales (NEIN) al ganar el torneo de 1974-1975 y firmar su única estrella de campeón en su pecho precisamente un domingo 19 de diciembre de 1974.



Esa aura sobre la cabeza de los aurinegros fue suficiente para que su afición soñara nuevamente con un título nacional y su respuesta en el estadio fue notoria, posiblemente no en la cantidad que todos esperábamos ya que quedó lejos de cumplir con la tarea de vender los 15 mil 500 boletos a que tenían derecho los viroleños.



El partido comenzó intenso, con nervios y dientes apretados, a tal grado que Alianza, en la tercera oportunidad de gol que tuvo en los primeros 30 minutos de juego alcanzó ese gol tranquilizador justo a los 37 minutos de juego cuando Riascos, el goleador de la liga, remató de cabeza ese centro desde la banda izquierda de Jonathan Jiménez para superar el tibio salto del portero Manuel González de los viroleños para inflar las redes de la portería sur para decretar el 1-0 bajo las protestas de los jugadores y cuerpo técnico de los aurinegros quienes reclamaron falta de Duvier sobre la humanidad del portero de origen migueleño.



El primer tiempo finalizó así, caliente, con tres jugadores amonestados (Alfaro y Arizala por Platense y Mancía por los albos) en los últimos 15 minutos de ese período como muestra palpable de esos momentos de lucha que se produjo en 45 minutos de juego.