1x1 de El Salvador ante Panamá

EDGAR ALGUERA

Portero

Bien en la cobertura tanto a ras de grama como en balones aéreos. Nunca tuvo apuros por la delantera canalera.

CÉSAR ORELLANA

Defensa

El lateral derecho del Inter Sívar de segunda división cumplió su labor en la defensa diestra al cerrar cualquier intento ofensivo de Panamá.

ALEJANDRO CANO

Defensa

El defensor central del San José Earthquakes fue impasable en la zaga nacional. Bien en los relevos con su compañero Pineda.

WALTER PINEDA

Defensa

El central de la reserva del Águila cumplió bien su labor en la defensa nacional al cerrar cualquier intento de ataque de los canaleros cuando intentó con balones aéreos romper el cerco azul.

ALEXANDER ROMERO

Defensa

El defensor zurdo de Las Vegas Lights FC de la USL regresó a la titularidad y jugó bien cubriendo su zona izquierda de la defensa.

RONALD ARÉVALO

Volante

El puntero del HG Koge de la primera división de Dinamarca sufrió muchas faltas que lo miraron físicamente hasta salir en camilla al 88' para darle paso a Javi Mariona.

JEREMY GARAY

Volante

El volante ofensivo del DC United cumplió con su labor de volante de marca al recuperar muchos balones y distribuir el ataque nacional.

HAROLD OSORIO

Volante

El capitán y jugador del Alianza miró la tarjeta amarilla al 25' y no logró terminar el juego tras lesionarse en los últimos minutos del primer tiempo y darle paso a Cerritos al inicio del segundo tiempo.

EDUARDO RIVAS

Atacante

Incisivo por la banda derecha pero fue absorbido por la zaga de Panamá. Salió del juego al 66' para darle paso a Danny Ríos en los últimos minutos del partido.

MAYER GIL

Atacante

Tuvo solo un chance de gol en el partido al 41' cuando remató cerca del poste derecho de la portería de Panamá. Jugó solo 66 minutos al darle oportunidad a Hamilton Benítez.

JONATHAN ESQUIVEL

Atacante

No fue la noche para el jugador del Marte Soyapango ya que no se pudo zafar de la marca fuerte de los defensores panameños quienes cortaron mucho el juego en el primer tiempo. Ya no regresó para la segunda mitad del juego.

MAURICIO CERRITOS

Defensa

Sustituyó al 46' al capitán Osorio tras la lesión del jugador aliancista y su labor en la.mitad de la cancha fue efectiva.

ROBINSON AGUIRRE

Volante

El volante del Colorado Rápido ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar de Esquivel a fin de empujar el ataque azul.

DANIEL CRUZ RÍOS

Volante

El mediocampista entró al 66' por Rivas con la intención de oxigenar la volantía nacional donde se complementó con Cerritos y Ríos.

HAMILTON BENÍTEZ

Volante

El mediocampista del Alianza ingresó al 66' en lugar de Gil Hurtado y sus desbordes por la banda derecha entretuvo a la defensa panameña.

JAVIER MARIONA

Atacante

El delantero del Roots FC de la USL llegó hasta el 87' en vez de Ronny Arévalo a fin de potenciar el ataque nacional, pero no tuvo mucha libertad por la banda izquierda.