115 millones del BCIE para renovar escenarios

Con el objetivo de tener escenarios deportivos renovados de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos de Santa Tecla 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció ayer en la tarde por medio de un comunicado, que aprobó un financiamiento por 115.2 millones de dólares.

El financiamiento apunta a la renovación, optimización y modernización de 25 escenarios deportivos a nivel nacional. “Los recursos serán destinados a la remodelación, construcción, rehabilitación y equipamiento de los escenarios deportivos, apoyando y estimulando de esta forma la práctica individual y colectiva del deporte para la prevención de la violencia, el incremento de la salud, la profesionalización de los atletas y la recreación de los habitantes de las áreas beneficiadas”, explica el comunicado.

Por medio de esa misiva el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, indicó que es de nuestro agrado que nuestros países miembros identifiquen acciones que también fomenten desarrollo humano e inclusión social. Con inversiones de este tipo forjamos disciplina, salud y educación a otro nivel.”

Si hablamos de cifras, el proyecto tiene contemplado el beneficio de 110,190 atletas que usan los escenarios, y aproximadamente 1,728,824 salvadoreños recibirán un impacto positivo luego de estas renovaciones. El proyecto estima que se podrán crear 4,050 empleos directos temporales.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, recordó que esta iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Deportivo y Recreativo El Salvador 2019-2039. “Prácticamente desde 2002 no se tiene una inversión en ese rubro. Tener escenarios idóneos para la actividad deportiva es una forma de dignificar a nuestros atletas, a nuestra población”, expresó.

De acuerdo con el BCIE, las condiciones de este financiamiento tendrán un plazo de 20 años incluyendo cuatro años de período de gracia y una tasa de interés anual indicativa del 2.79%.

En julio pasado, Roberto d'Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, reveló que tratarán de hacer el mayor esfuerzo para realizar los Juegos Centroamericanos que albergaría su municipio en 2021, pero que era inminente un cambio de fecha. “Los representantes nuestros en el Comité organizador han sido bien claros que estos juegos debemos hacer el mayor esfuerzo para que no se caigan, lo que sí queda claro es que los tiempos ya no nos dan para tenerlos a finales de 2021 sino que se van a realizar en el primer trimestre de 2022”, dijo d'Aubuisson en su momento.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron aplazados y serán celebrados en 2021 y eso alteró el ciclo olímpico, por lo que en el 2022 habrá Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe de mantenerse esta proyección.

Roberto d'Aubuisson recalcó que el tiempo para tener listos los escenarios deportivos ya no da. “A menos que hagamos unos juegos más humildes y no hagamos las inversiones previstas. La parte de entrenamiento de los atletas se ha visto truncada y hay que volverles a levantar el ritmo, no han habido fogueos”, indicó.