Zidane dejó estas frases que explican su renuncia

Zinedine Zidane dejó varias frases que ayudan a entender su decisión de abandonar el Real Madrid en pleno éxito, tras la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva y como segundo técnico más laureado en la historia del club blanco:

1. "Hay que saber cuándo parar. Lo hago por el bien del equipo y del Real Madrid".

2. "Conmigo hubiese sido complicado ganar el año que viene, lo hemos visto en Liga o en Copa del Rey".

3. "Los jugadores necesitan un cambio. No veo claramente que vayamos a seguir ganando. Mejor cambiar para no hacer tonterías. Necesitan otro discurso, otra metodología de trabajo".

4. "Prefiero terminar esta etapa cuando toda va bien, lo hice como jugador y lo hago ahora como entrenador. Es el momento"

5. "Soy un ganador, me gusta ganar a cualquier costa, no me gusta perder. Si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer algún cambio".

6. "Mi peor momento en el banquillo fue perder contra el Leganés la vuelta de Copa en el Bernabéu. Me quedé muy tocado".

7. "Cuando dije que seguía, no lo pensaba. En mi cabeza había otra cosa".

8. "He tenido el respeto de todos. El de los jugadores ha sido fundamental para conseguir títulos".

9. "No tengo que estar triste. No es un día bonito pero es un hasta pronto".

10. "Puede ser un hasta luego porque el Real Madrid me lo ha dado todo. Estaré cerca toda la vida"

Así fue la renuncia de Zidane: