Sarri se niega a pensar ahora en el Real Madrid o el Manchester City

Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, se negó este viernes a comentar el posible enfrentamiento de su equipo con el Real Madrid o el Manchester City en la Liga de Campeones y subrayó que en este momento lo único que le interesa es ganar el título en la Serie A.

El Juventus, líder liguero con siete puntos de ventaja sobre el Lazio, segundo, a falta de siete jornadas para el final, se verá las caras con el Lyon en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa y, de avanzar, se medirá con el ganador del Madrid-City.

"No me interesa. Solo tenemos un objetivo, que es la Serie A. Y después el Lyon. (La Liga de Campeones) es un objetivo tan lejano que no tenemos que perder la mínima energía pensando en eso ahora", afirmó Sarri en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado contra el Atalanta.

Su Juventus perdió en febrero la ida de los octavos de final contra el Lyon (1-0) y necesitará remontar en casa a principios de agosto para progresar en la campaña europea.

Pero de momento Sarri solo está concentrado en ganar el "Scudetto" y reconoció que la cita con el Atalanta, tercero y separado por nueve puntos del cuadro turinés, es un paso potencialmente clave.

Para destacar la dificultad del partido, el técnico italiano citó a Pep Guardiola, que se enfrentó al Atalanta en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"El Atalanta lo está haciendo muy bien, sobre todo fuera de casa. Es un rival durísimo, lleva tiempo siéndolo. La mejor definición del Atalanta es la de Guardiola. Dijo que es como ir al dentista. Puedes salir bien de la cita, pero el dolor lo vas a sentir igualmente", afirmó.

El preparador del Juventus también elogió a su delantero argentino Paulo Dybala, que regresará al once titular este sábado tras saltar por sanción el partido perdido contra el Milan (4-2), al que definió como "un talento absoluto". EFE