Neymar se prepara para demandar al Barcelona ante la FIFA

RÍO DE JANEIRO. El brasileño Neymar, protagonista del traspaso más caro de la historia del fútbol, se prepara para demandar al Barcelona ante la FIFA por el pago de una prima de 26 millones de euros no cobrada, aseguró hoy el portal "GloboEsporte".La disputa es por la prima acordada en la renovación de Neymar en octubre de 2016 (correspondiente a unos 30 millones de dólares), y que el Barcelona se niega ahora a pagar tras la turbulenta salida de Neymar la semana pasada para fichar por el Paris Saint-Germain.El astro "se prepara para enfrentar al Barcelona en los tribunales", publicó "GloboEsporte"."La disputa puede llegar a la Cámara de Resolución de Disputas de la entidad (la FIFA) la próxima semana si no se encuentra una solución amistosa", aseguró el portal del grupo Globo, el más grande del país sudamericano, sin revelar sus fuentes."Neymar notificó a su ex club para que el pago sea hecho", sostuvo el medio.El brasileño de 25 años es desde la semana pasada de lejos el fichaje más caro de la historia del fútbol, después de que el PSG desembolsara la astronómica suma de 222 millones de euros (unos 261 millones de dólares) fijada en su cláusula de rescisión de contrato con el Barcelona.El club catalán se negaba a dejar marchar a su estrella. Los dirigentes del club y el padre del jugador, que actúa como su representante, intercambiaron acusaciones en los últimos días.Aunque el depósito de 26 millones de euros por la prima de renovación del jugador fue hecho, el Barcelona bloquea ahora su liberación, alegando que Neymar no cumplió con las condiciones acordadas en su último contrato.