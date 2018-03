Nelson Ancheta: “Molesta empatar con un equipo que no tiene nada”

La bronca que buscó disimular el chalchuapaneco Nelson Ancheta, técnico de Dragón, fue enorme, pero el consuelo es que su equipo no perdió ante un rival que a su criterio mostró muy poco como para salir con un punto de Santa Rosa de Lima.

"Molesta empatar ante un equipo que no tiene nada, apenas hizo un gol y se echaron hacia atrás, hoy el fútbol ha sido injusto con nosotros, empatamos un partido que fácilmente pudimos haber ganado, se nos pierden cuatro balones del estadio ya que los sacaron del estadio, en fin, son cosas que al final no deja de molestarte", se quejó el estratega de los verdolagas que sigue último en la tabla acumulada empatados con el UES con 20 puntos pero con dos partidos más que los escarlatas.



"Habrá que esperar lo que le depara al UES esta noche (ayer) ante Sonsonate, la lucha continúa, debemos de seguir mejorando en la cancha y lo más importantes es buscar anotar las ocasiones de gol que generamos."

Sobre el empate ante los unionenses, Ancheta admitió que "esta tarde perdimos más nosotros que ellos, cometimos un penal infantil que nos daño a todos, la verdad es que al final nos sentimos dañados por el arbitraje, perdimos a Welcome en esa jugada en que nos anularon un gol legítimo y el equipo resintió mucho su salida ya que perdimos todo balón aéreo en que Welcome estaba ganando todas".



"Lamento mucho que Elmer (Martínez) no haya sancionado la agresión de Batres sobre Welcome y al contrario nos pita un fuera de lugar inexistente gracias a su asistente que lo señaló, creo que eso nos dañó a todos ya que debimos luchar para empatar el partido que a mi gusto pudimos haber ganado", concluyó.