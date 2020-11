El Güiri analizó el Apertura y la candidatura de San Salvador para los CAC 2022

El Güiri Güiri al Aire inició la semana con un análisis de la jornada seis del Apertura 2020 la cual fue decisiva para la conformación de los grupos para la segunda fase del torneo y hubo una interesante charla con Yubini Salamanca, jugador del Jocoro y hubo valoraciones sobre el anuncio de que San Salvador es ciudad candidata para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.

Para Rodrígo Arias la noticia de que El Salvador aspire a ser sede de la segunda cita del próximo ciclo olímpico es una sorpresa.

"Si teníamos dudas respecto a los Centroamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el doble de la responsabilidad, no sé si es el doble o el triple de la inversión, no digo que es imposible, pero a mí me tomó por sorpresa que El Salvador se postulara, creo que los Centroamericanos ya eran bastante compromiso, no le quiero llamar carga", comentó Arias.

Eugenio Calderón matizó que es necesario un país con deporte y Cristian Villalta destacó que es una buena posibilidad en un momento complicado para la región.

"El Salvador tiene una posibilidad fuerte en este sentido porque si la inversión en infraestructura ya la hacés, la única diferencia entre unos Centroamericanos y unos Centroamericanos y del Caribe es la capacidad hotelera, lo demás ya lo tendrías. Estamos en un momento muy complicado en toda la zona", comentó Cristian Villalta.

"Recuerdo que para el 2002, que fue el último evento de este tamaño que hizo el país, se fue muy creativo en la respuesta a esa demanda de la industria hotelera...Para un país como el nuestro necesitas una reinvención más creativa porque no te podés ir por lo lógico. A mí me despierta muchas dudas porque si estábamos hablando de falta de presupuesto, de prioridad en inversión creo que también hay muchas preguntas respecto a unos juegos así", dijo Rodrigo Arias.

"Dos fiestas continuas es importante porque la gente se empila muchísimo", reforzó Calderón.

En el primer bloque los panelistas analizaron los resultados de la jornada 6 y la conformación del grupo A y B.

Rodrigo Arias abrió el tema con el comentario que la "La liga Mayor es Macondo, es realismo mágico".

El Águila, Jocoro y Alianza tuvieron mención especial en el programa. "Hay señales y hay equipos que ya les podés poner un cartel. Alianza es uno de los favoritos...La sorpresa ha sido Jocoro", dijo Rodrigo.

Para Calderón no hubo dudas en que Alianza fue el equipo más sólido. "Hay que ver cómo evolucionan otros, lo de de Alianza se ve muy sólido , es un proyecto a mediano y largo plaza y es ya uno de los favoritos", mencionó Eugenio Calderón.

Respecto al Águila, el cambio de técnico no podía pasar por alto y hubo acuerdo que el grupo de Occidente fue el más parejo.

"El plantel (Águila) es competitivo, claro que sí y con un buen entrenador, si le dan el margen, el equipo puede hacer cosas importantes", dijo Arias.

"Águila ha demostrado que no tiene cabeza deportiva, seguramente ha de tener cabeza administrativa...El proyecto deportivo no tiene un director deportivo al menos no visible. Águila debería pensar a largo plazo y tomar decisiones más aterrizadas", enfatizó Rodrigo Arias.

Respecto a la salida de Hugo Coria luego de la derrota ante Firpo es señal de inestabilidad.

"Finalizar el contrato del cuerpo técnico del profesor Coria después de seis partidos de pretemporada habla de una dirección deportiva inestable y tiene muy mala pinta y el profesor Corti se va a encontrar con una administración poco confiable", expresó Arias.

También hubo plática con Yubini Salamanca, jugador del Jocoro, equipo que fue catalogado como la revelación de la primera fase del Apertura al asegurar el primer lugar del Grupo Oriente.

"Esperaban a un Jocoro estar peleando en el último lugar y dimos la sorpresa", recalcó el jugador de 38 años de edad.

"Fueron cinco semanas de pretemporada, el grupo bien y son pocos los que han resentido lesiones.Se han conseguido los objetivos planteados para esta primera fase", dijo Salamanca a la mesa más redonda.