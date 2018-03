Abreu reveló los tres aspectos que le harían volver a El Salvador

El exjugador del Santa Tecla, Sebastián “el Loco” Abreu, quien ahora milita en el Central Español de Uruguay, confesó en un programa de radio español que su regreso a El Salvador no está lejos de cumplirse.Abreu y su representante, Gastón Fernández, hablaron con “El Enganche Spainmedia Radio”, donde un gran contenido de la plática fue dedicado a su paso por la primera división salvadoreña.Entre otras cosas, los uruguayos reconocieron lo bien que se la pasaron en el país y enfáticamente, “el Loco” reveló las tres cosas que tiene en mente para que pueda volver a El Salvador.“Principalmente hay tres aspectos que me llevan a querer volver: La forma que me trató el país, la gente; la seriedad del club a la hora de proyectar el plan en el cual querían ser vanguardistas en el desarrollo del país; y el tercer aspecto es la pasión por el fútbol y ganar”, detalló el delantero uruguayo.En el programa se le consultó a Abreu si le motiva jugar la Liga de Campeones de la CONCACAF con el Santa Tecla a partir de agosto próximo, a lo que el jugador respondió que sí, ya que su deseo es seguir avanzando en su carrera profesional.“(En El Salvador) se terminó dando todo redondito: ser goleador y campeón y eso me lleva a que este proyecto continúe avanzando para lo que es la Liga de Campeones, por eso es que uno dice que le gustaría regresar si es que las condiciones se dan para el regreso”, completó.Sin embargo, hay algo que hizo dudar a los periodistas sobre el retorno de Sebastián a El Salvador y es el récord que persigue para convertirse en el jugador con más equipos en la historia del fútbol.Abreu dijo que no arriesgaría nada por lograrlo. “Si se dan posibilidades para ir y jugar, lo haría. Si me identifico con los proyectos, la idea del entrenador, está bien. Si no es así, no pasa nada”, completó.Actualmente, el récord está en posesión del futbolista retirado y entrenador alemán Lutz Pfannenstiel, quien jugó en 25 equipos diferentes de los cinco continentes del mundo y en las 6 confederaciones de la FIFA.