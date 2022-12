Zamorano: "Quisiera que la Copa se vaya a América"

Iván Zamorano formó parte del partido de leyendas en Catar que fue organizado por la Fundación Forever en conmemoración de su trabajo por la integración en El Salvador.

A pesar de ser un partido amistoso, Zamorano se lo tomó en serio. Se juntó con otras leyendas como Stoichkov, 'Kikin' Fonseca y otros para tratar de llevarse un partido amistoso. Incluso, me acerqué a pedirle una reacción al medio tiempo pero amablemente me dijo que no. "Después, te lo prometo. Ahorita estoy jugando y no me quiero desconcentrar", me dijo.

Y si. Lo busqué después y atendió a todos y cada uno de los miembros de la prensa en el lugar y sus impresiones sobre este Mundial sin claras. "Ban Ban" considera que para él, Brasil o Argentina son las selecciones que quisiera que levantaran la Copa y dio sus motivos.

"Quisiera que la copa vaya para América. Argentina o Brasil serían mis candidatos para este Mundial pero es muy difícil. Ojalá que así sea", dijo el ahora analista deportivo.

Sus razones son claras porque ve a otro serio aspirante al título : "Francia es un rival fuerte que quiere repetir el título. Creo que Mbappé ha sido el mejor jugador hasta ahora de esta Copa Mundial".

"Para mi en este Mundial si me preguntan por una figura voy a decir que es Mbappé. Marca diferencia y se ha convertido en líder de su equipo. Francia es un serio aspirante al título ", dijo el chileno.

"Los europeos nos han quitado todos los títulos. Ojalá que Argentina o Brasil puedan llegar a esta final ", sentenció la leyenda chilena.