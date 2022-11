Video: Aficionados de Japón dejaron limpio el estadio Khalifa

Los japoneses están orgullosos de su cultura. No buscan las cámaras ante sus actos, se incomodan quizás, pero siempre demuestran que la limpieza los acompaña allá donde vayan.



La imagen del partido, más allá de la victoria sobre Alemania, fue que los aficionados, luego del pitazo final, se dedicaron varios minutos a dejar en impecables condiciones sus sectores en el estadio khalifa.



Desde hace varios años, la historia que se repite es la de los japoneses sacando bolsas de basura y limpiando los estadios a los que asisten pero en esta ocasión también varios aficionados de otras nacionalidades se unieron a esta iniciativa que le da siempre la vuelta al mundo.



Uno de los encargados de los voluntarios en el estadio iba con nosotros en el ascensor. "Estoy impresionado con Japón. No se fueron hasta que dejaron limpio todo el estadio, impresionado. Son un ejemplo y tenemos mucho que aprender", nos dice.



Tras documentar cómo recogían la basura, no pude quedarme con los brazos cruzados y verlos. Recogí las bolsas que utilicé y ayudé a limpiar los asientos cerca del palco de prensa porque la actitud de los nipones te contagia. No por las cámaras, ni por las luces, sino porque con sus acciones te demuestran porque su cultura ha avanzado tanto en los últimos años.



Pero no queda todo en las bolsas de basura. La mayoría de ellos abandonan el estadio cargando sus famosas bolsas azules hechas en Japón.



Tatsuki, uno de los que recogió basura en la tribuna alta del Khalifa, con cierta timidez mencionó que es algo que les gusta hacer y también mostrar su cultura.



"Sabemos que somos famosos por esto. Lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, nada más", dijo con una tímida sonrisa. Japón ganó en la cancha pero más fuera de ella.