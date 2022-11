Sorpresa en Catar: Argentina cae ante Arabia Saudita

Argentina era la favorita pero no lo demostró en la cancha. Perdió bien ante Arabia Saudita, un rival valiente, ordenado que no le tuvo miedo y aprovechó para golpear a un aspirante que salió relajado, lo pagó caro y ahora está obligado a ganar los dos partidos del grupo que restan.

Sobrado, sin alma. Argentina no fue ni la sombra de lo que ha mostrado en el último año y lo pagó caro ante una selección valiente, sin tantas armas pero con corazón, orden táctico y potencia.



Llegó la hora para la Argentina. Con Lionel Messi como gran referente, la albiceleste, que no se pudo quitar el papel de favorito en esta Copa del Mundo, tenía que convencer ante un rival que en el papel y por lo visto a lo largo de sus partidos amistosos en este año, tenía pocas armas para hacer daño.



Bastaron diez minutos. Una sujeción en el área sobre Rodrigo De Paul fue sancionada con penal y Lionel Messi, quien sino él, puso el primero de la Argentina en esta Copa del Mundo, que no podía tener un inicio mejor.



Era difícil plantarle cara a la albiceleste. Paredes y De Paul en la media eran los guardaespaldas que Messi necesitaba, cerraban los espacios del rival y dejaban adelantado al delantero del PSG que no tenía ninguna marca especial y tenía todos los espacios para maniobrar.



Al minuto 22, de nuevo Messi avisaba tras un pase que si definió como debía ser pero que el árbitro decretó como fuera de juego. Arabia Saudita jugaba sin complejos y buscaba, aún con la desventaja, encontrar el empate.



Argentina pasó problemas tras los primeros 25' de juego porque no mostraba la comodidad ni la presión ante los árabes, agrandados con la pelota y rápidos en las transiciones.



El VAR apareció con la tecnología semi automática una vez más en esta Copa del Mundo para anular otro tanto de Lautaro Martínez, que definió como los grandes pero que su grito frenesí fue en vano porque un brazo le ponía en posición adelantada de manera clara.



Algo que tiene Argentina cuando se mete en líos defensivos como ante Arabia, es que como bloque salen a marcar y cerrar espacios.



Extrañamente, a diferencia de otros sistemas defensivos al enfrentar a Messi, esta selección del Medio Oriente prestó poca atención a lo que el diez podía hacer.



Tras finalizar el primer tiempo, Arabia demostró ser un equipo valiente que no le tenía miedo al poderío, nombre por nombre, de Argentina.



Y es que los de Scaloni no tuvieron una primera parte brillante. Tampoco es que pusieran mucho empeño; pareció que a la albiceleste todavía no mostró su versión más suelta.



Argentina no cambió, salió sobrado y en una Copa del Mundo eso se paga caro. Al 49´ Saleh aprovechó un error de la defensa argentina y puso el 1-1 inpensado, hasta entonces, empate en el partido.



Un minuto después, Salem, con disparo sútil y tras otro terrible horror de la defensa argentina, apareció el 2-1 y respondía a una presentación horrenda de la albiceleste, sin respuesta, apagados y cobrando caro el exceso de confianza.





#FIFAWorldCup | ¡Una locura! Así celebraron los aficionados de Arabia Saudita los dos goles que le marcaron a Argentina.



Vía @JosueValiente47 pic.twitter.com/aszelcDVeU — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 22, 2022

Tras el segundo gol, Lionel Scaloni no perdió tiempo y apostó por el ingreso de Julián Álvarez y Enzo Fernández para tratar de darle vuelta a la penosa situación en la que los puso Arabia Saudita.



Argentina se lanzaba en ataque con Álvarez y Lautaro en ataque y con Leo entre ambos tratando de desarmar las dos sólidas líneas defensivas que propuso el francés Herve Renard.



Los duros portazos de Saleh y Salem eran difíciles de asimilar anímicamente para Argentina, que terminó el partido volcado en ataque a lo que saliera.



Argentina nunca metió el acelerador o al menos no cuando debió hacerlo. Duro golpe para una albiceleste que cayó contra un rival que fue mejor y golpeó cuando tuvo que hacerlo.