Scaloni quiere cerrar el tema: "No compro esa que no sabemos ganar"

Argentina cuenta las horas y el técnico Lionel Scaloni sabe que se juega el boleto a la final de Catar 2022. Pero en conferencia de prensa el técnico de la albiceleste dejó claro que el compromiso de mañana será complicado pero además se enfrentarán a lo que él consideró “un verdadero equipo”.



Pero aclaró sus palabras. No está menospreciando a los anteriores rivales que ha tenido, más bien quiso decir que Croacia es un conjunto que sabe jugar como bloque y eso siempre es ventaja ante lo que podría ser el partido más difícil de lo que va en este Mundial en Medio Oriente.



“Esperamos un partido difícil contra un equipo que realmente es equipo. Es un grupo y nos van a poner las cosas difíciles”, dijo. Sobre lo que ocurrió hace cuatro años y como Croacia los superó en Rusia, Lionel dejó claro que ahora se trata de un partido y dos selecciones completamente distintas.

#FIFAWorldCup | Escaloni cierra el tema : "Yo no compro esa que no sabemos ganar. En la Copa América tuvimos una de la imagen más grande de deportividad con Messi y Neymar. Quiero cerrar el tema de una vez por todas porque respetamos a los rivales". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 12, 2022



Comentó que “las comparaciones con el anterior Mundial no corresponden. Todos los partidos son distintos y Croacia sigue siendo un equipo con grandes jugadores. Por algo han llegado hasta esta instancia”.



Scaloni también quiere que se deje de hablar del partido con Países Bajos y la forma en que se criticó a sus jugadores por su actitud hacia el rival, el arbitraje y lo ocurrido con Messi en zona mixta tras el encuentro y con el DT Van Gaal.



“Hay que sacar el tabú de que no sabemos ganar ni sabemos perder. En la Copa América ganamos y se mostraron unas imágenes lindas con Neymar y Messi en los vestuarios demostrando deportividad. Yo no compro esa que no sabemos ganar, tenemos que cerrar el tema de una vez porque respetamos a todos nuestros rivales”, sentenció.