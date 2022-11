Prohibido preguntar por derechos humanos en Catar

El tema de derechos humanos ha manchado a lo largo de los últimos meses todo lo que rodea a la Copa del Mundo de Catar 2022. En el entrenamiento abierto a medios, fue evidente que este tema no debe tocarse abiertamente o prefieren que se evite.



En la zona mixta en la que estuvieron disponibles algunos árbitros, la francesa Stephanie Frappart habló en conferencia de prensa tras ser una de las tres mujeres que dirigirán por primera vez en una Copa del Mundo.



Y las preguntas, como era normal, iban dirigidas hacia lo que significa para ella estar en este torneo mundialista y romper la larga en la que las mujeres no podían dirigir en un torneo de este calibre.



"Tengo mucha confianza en los árbitros porque hay un nivel muy alto acá", dijo la francesa. Pero en varias ocasiones, distintos medios trataban de abordarla sobre temas de derechos humanos a lo que rápidamente los encargados de prensa evitaban continuar con este tipo de intervenciones.



"Ese tipo de preguntas no. Pasemos a los siguientes medios, solo un o máximo dos preguntar por medio", dijo uno de los encargados de prensa que cuidó junto a otros compañeros que no se permitiera este tipo de preguntas a los árbitros en zona mixta.



El tema de derechos humanos, sobre todo laborales, es algo de lo que se prefiere no hablar en catar. Según un informe de Amnistía Internacional, alrededor de 15 mil trabajadores murieron en la construcción de los distintos escenarios de esta Copa del Mundo. El gobierno de Catar y la FIFA no han confirmado ni negado esta cifra a lo largo de los últimos meses.