Prensa brasileña aprueba el trabajo de Iván Barton: "Actuación casi perfecta"

El salvadoreño Iván Barton dirigió su segundo partido en esta Copa del Mundo con buenas críticas de la prensa brasileña que estuvo nem el estadio 974. Así lo hicieron saber a EN GRÁFICO en un sondeo luego de la clasificación de la Verdeamarela.

En la sala de prensa, los periodistas del equipo sudamericano aplaudieron la victoria de su selección pero la pregunta para nosotros los salvadoreños era qué les pareció la actuación de Iván Barton.

El periodista Polidoro Junior de la agencia de noticias Mix Media consideró que el partido de nacional rozó la perfección y que con la tecnología del VAR es difícil poner en duda cualquier decisión que tomen los árbitros.

"Su actuación fue casi que perfecta. Su juego fue correcto y demostró buena preparación física. Tomó una decisión acompañada del VAR en una jugada que es casi imposible determinar solo con el ojo humano", dijo Junior.

Y agregó también que" la decisión la tomó muy rápido. Yo le daría un ocho y ocho y medio a su actuación en el campo".

Gerson Nogueria del Diario Do Para también tuvo palabras de elogio para Barton :" Me sorprendió positivamente. Tuvo una actuación segura y estuvo próximo a las jugadas. Fue muy enérgico y no dejó que el juego se perdiese. Diciplinariamente tuvo una actuación perfecta y técnicamente también ".

Por último, Orlando Trivizol de Globo consideró que" el árbitro tuvo un partido correcto. No hubo una jugada en la que haya sido influenciado. El VAR ha estado preciso. Si él tomó la decisión de usarlo y anuló es porque la jugada no era gol ", concluyó.

Tras la actuación de esta noche, Barton esperará su evaluación y podría ver acción en la última y decisiva fecha de la fase de grupos de Catar 2022.