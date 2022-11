Países Bajos gana sobre lo último ante Senegal

Con dos goles sobre el final, Países Bajos para llevarse los primeros tres puntos ante Senegal ¿Es novedad que un equipo africano decepciones en su inicio?No y aunque fueron ligeramente superiores, no fue suficiente para vencer a una compacta pero segura naranja mecánica.



Países Bajos es una de esas selecciones que se les considera eterna favorita. Por delante, una Senegal distinta a la de otras ocasiones porque llegaba como la campeona de África pero además por su poderío físico y velocidad por las bandas que obliga a cualquier selección a tomar precauciones.



La ya conocida Naranja Mecánica es fuerte y ordenada, si, pero le falta todavía por demostrarse en esta nueva etapa como una de las potencias europeas que continúa sin ganar



Senegal tomaba el dominio del mediocampo con Mendy y Kouté en la contención, lo suficientemente sólida para generarle problemas a los defensas neerlandeses.



Y en las salidas, De Ligt y Van Dijk tenían problemas para salir jugando ante la constante presión de los extremos Diatta e Ismaila.



Tímidamente, tras el primer cuarto de hora, los neerlandeses trataban de salir de la presión. De Jong tuvo la primera de peligro para los europeos pero pecó de individualista, hizo una de más y la defensa africana evitó el primero del partido.



Países Bajos tuvo un primer tiempo de distracciones. Al 27', el capitán del Liverpool casi complica a los suyos tras perder la visión del balón y por poco le cuesta el gol a los suyos, todavía sin suficiente reacción ofensiva.



Pero tampoco Senegal tenía suficientes argumentos defensivos pese al dominio del balón porque todavía no encontraba la forma de meter en aprietos al meta Noopert.



El orden táctico fue clave pero las sensaciones tras la primera mitad eran de una Senegal más confrontativa que presionaba el mediocampo pero que no terminó por generar lo suficiente para hacer daño a los naranjas.



INCANSABLES

Senegal no se cansaba de presionar en la media. Eso le impedía a Frenkie salir con comodidad ante la presión de Gana y Diatta. El del Barcelona trataba en numerosas ocasiones salir jugando desde su área pero la roma de decisiones no era lo suficientemente correcta.



Van Gaal tenía que modificar. Con jugadores que podrían marcar diferencia en la banda, la Naranja Mecánica tenía las armas para darle la vuelta a la situación.



Al 57' Virgil tuvo una más de peligro tras un cabezazo que se fue por encima de la portería defendida por el portero del Chelsea, Mendy. Habían llegadas pero había que modificar.



El mítico ex entrenador del Barcelona apostó por el atacante Memphis Depay en 61 minutos para tratar de generar más llegada con el jugador que no ha tenido ritmo por lesiones en los últimos meses.



Dia respondió al 64' con un disparo que el meta neerlandés tuvo que rechazar tras un error de De Jong en el mediocampo que comprometía a sus compañeros en defensa pero que no pasó a más.



Senegal cometía los mismos vicios que casi todas las selecciones en mundiales y es que no concretaban sus opciones y erraban en la decisión final en los pases definitivos.



Pero la salvación para los europeos llegó al 86' tras un centro milimétrico de Frenkie De Jong a Gakpo para que el del PSV la mandara a guardar. 1-0



El tanto llegó en el mejor momento para los neerlandeses, que después de eso se dedicaron a quemar los minutos finales con todo a su favor. Klaassen anotó el segundo sobre el final y con lo suficiente, Países Bajos sumó los primeros tres.