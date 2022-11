Nuestro enviado especial, Josué Valiente: "Llegué a Catar y se perdió mi maleta"

Catar nos recibió tras más de 14 horas de vuelo en el aeropuerto internacional de Doha cuyas instalaciones son de primer mundo pero además resalta por estar vestidas visiblemente para esperar la Copa del Mundo.

El proceso migratorio es ultra rápido. basta con poner tu pasaporte en una máquina que automáticamente te permite el ingreso a la sala de equipajes. No tardé ni cinco minutos en pasar migración pero el problema no fue ahí. Al reclamar mi equipaje, este nunca apareció.

Josué Valiente aterrizó en Catar, enviado especial de Grupo LPG

Tras más de 15 horas de espera era evidente que mi maleta no estaba. Tuve que solicitar ayuda a un local que muy educadamente me mandó a servicio al cliente.

Y ahí, los servicios del aeropuerto me dijeron que la maleta no estaba. Que tenía que dejar un reporte para ver si llevaban mi maleta al día siguiente, de aparecer, y caso perdido. Toda mi ropa y mis accesorios estaban ahí y tendría quer ver cómo resolvía sin ellos.

Cuando estaba por irme, el empleado del aeropuerto me detuvo y me dijo que habían localizado mi maleta. que si amablemente podía esperar unos 30 minutitos más en lo que aparecía para podermela llevar a mi hospedaje. Tras ese tiempo un trabajador me llamó porque mi equipaje había aparecido.

Aeropuerto de Doha, ciudad sede del Mundial 2022

"Señor, es usted muy afortunado", me dijo. Y quizás si, le contesté. Así fue el primer contacto en suelo catarí. Al salir en el aeropuerto era notorio que ya se vive la Copa del Mundo. Mañana será una nueva travesía.