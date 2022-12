Misión culinaria: Comí pupusas en Catar

En el mundo musulmán, la carne de cerdo está prohibida. Su religión prohíbe este tipo de alimento por ser considerado inmundo. Pero no todos comparten esta religión y los alimentos porcinos forman parte de su dieta, depende de la cultura de la que venga.

Por eso pensé que era imposible encontrar pupusas. No las venden, de hecho, mucha de la comida de la que estamos acostumbrados en El Salvador tienen que conseguirse de distintas maneras y cuando llevás varios años en Catar, toca rebuscarse.

La familia Burgos me acogió como uno más desde el primer día que llegué a Catar. Foto: Josué Valiente.

Ya pasaron varias semanas. La recta final del Mundial arrancó. Un mensaje de Oswaldo me sorprende: "Vamos a hacer pupusas el próximo jueves, ¿Te apuntás?".

Ya pasaron varias semanas. La recta final del Mundial arrancó. Un mensaje de Oswaldo me sorprende: “Vamos a hacer pupusas el próximo jueves, ¿Te apuntás?”.





“Me apunto”, le dije y el sentido periodístico me llevó a tratar de averiguar como era posible conseguir carne de cerdo en un país conocido en el mundo como uno de los que más restricciones tiene y cuyos controles son los más estrictos en esta región,

O al menos eso pensaba yo. Con el pasar de las semanas, si bien me he dado cuenta que muchas cosas están maquilladas y se han bajado las restricciones solo por el Mundial, tampoco es la cárcel del Medio Oriente que nos hacían creer antes del arranque del torneo.

De hecho hay formas legales de comprar carne de cerdo o bebidas alcohólicas. Oswaldo me explicó que aquellos extranjeros que no forman parte de la religión musulmana pueden aspirar a una licencia que les permite ir a una tienda especial que se dedica a vender carne de cerdo y bebidas alcohólicas en Catar. Este permiso va acompañado de una carta de la empresa en la que trabajas para comprobar la veracidad de la información que se le brinda al gobierno.

“Para este permiso también verifican tu estatus económico para demostrar que tenés la capacidad para comprar en estos lugares”, me explica Burgos. Fuimos a uno de estas salas de venta. Acá no hay musulmanes y tampoco árabes, de hecho los rostros me parecen más familiares porque entre latinos y personas que vienen del otro lado del mundo, me siento más familiarizado.

Pero no puedo entrar. Solo la persona con la licencia de compra puede ingresar y obviamente no se puede tomar fotos. Espero afuera y tras unos minutos, Oswaldo regresa con una bolsa con varias libres de carne de cerdo.

Es distinta. No es como la que conocemos y es porque se le realiza un proceso especial en el que a carne no cuenta con sangre ni con grasa, con un procedimiento que busca mantener lo más limpia posible.

Ingrid, la esposa de Oswaldo, es fanática de la cocina y por supuesto de preparar los platillos salvadoreños en suelo catarí. Me explica que esta carne, Pork Joint, es molida con otros ingredientes “con los mismos ingredientes que ya conocemos que lleva el chicharrón. Acá como hay mucha nostalgia no se le siente la diferencia a la carne pero si es un poco distinta”.

“Es distinta por la grasa y por el procedimiento que lo desangran para dejarla lo más limpio posible”, me cuenta. Este proceso, el halal, es un método de sacrificio acá en el Oriente Medio que consiste en garantizar que los productos con carne estén sanos.

Después me enseñan los frijoles que se utilizan. Son de origen indio pero también traer productos de El Salvador cada vez que pueden. Comprobé que el sabor es distinto pero si, sabe a frijoles y el chicharrón también tiene un sabor conocido pero peculiar.

Para el queso utilizan el de un tipo llamado Kashkaval que sabe muy similar al quesillo pero que no se derrite igual. La masa es la misma que ya conocemos y cuando todo está listo, la plancha y la mezcla de todos los ingredientes, sumado al curtido y la salsa de tomate, terminan el procedimiento.

Me tocó madrugar. Compartimos la mesa junto a doña Belinda Castro y Wálter Perdomo que están en Catar por vacaciones y para disfrutar con la Copa del Mundo, así como con las hijas de Oswaldo y de Ingrid, Ariadna y Lucía. Desayunamos pupusas en familia, como hermanos salvadoreños. La estancia va concluyendo pero gracias a ellos, extraño menos mi país al menos por hoy.