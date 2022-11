Massimiliano Irrati: "La tecnología es importante para cuidar la imagen del fútbol"

El árbitro italiano Massimiliano Irrati, internacional por la UEFA y experimentado en la Serie A de su país, pasó por los micrófonos de EL GRÁFICO para hablar de su experiencia en la que será su segunda Copa del Mundo.

Antes, en 2018, Irrati fue seleccionado por la FIFA para ser uno de los árbitros asistentes del VAR para Rusia 2018, la primera vez que se usó esta tecnología. Ahora conversó sobre lo que significan estas herramientas en el fútbol moderno.

¿Qué significa para usted estar en su segunda Copa del Mundo?

Es asombroso. Es una experiencia maravillosa porque hemos trabajado por mucho tiempo y muy fuerte como preparación para esta Copa del Mundo. Ya llevamos diez días en los que venimos del hotel a los entrenamientos y de regreso así que estamos concentrados para este campeonato.

¿El clima le ha resultado complicado?

No, está bien. Ahora es invierno en Italia así que soy afortunado (risas). Mi familia me dice que soy muy afortunado pero no es nada especial para nosotros, es como si fuera verano para mi en donde usualmente se llevan a cabo partidos. No es nada nuevo para nosotros.

¿Qué piensa acerca de las nuevas tecnologías aplicadas para este mundial?

Estoy muy feliz. FIFA nos ha proveído nuevas herramientas como el fuera de juego semiautomático y hemos aprendidos nuevas cosas por parte de la FIFA. Son herramientas importantes que nos ayudan en la toma de decisiones cuando las jugadas son muy rápidas. Es muy importante cuidar la imagen del fútbol en temas como el fuera de juego donde a veces es muy difícil la toma de decisiones.

Una Copa del Mundo es una experiencia diferente...

Si. Es algo increíble, es algo asombroso. Cuando eres joven sueñas con estar acá y ahora cumplirlo. Es muy bueno estar acá.