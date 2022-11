Una de las emociones más grandes para cualquier futbolero o amante del deporte es estar en una Copa del Mundo como aficionado. Pero también hay quienes tienen la bendición de hacerlo de una manera distinta que requiere un esfuerzo extra de planificación pero que al final todo el trabajo vale la pena.

En el estadio Al Bayt me encontré con María Morales, "Chiri", como le gusta que le digan de cariño y es una salvadoreña cuyos esfuerzos le permitieron llegar a ser colaboradora en la Copa del Mundo.

Si alguien es ejemplo de perseverancia es esta salvadoreña amante de los viajes y el fútbol que esperó más de cuatro años para este evento deportivo que paraliza el mundo y que en Catar está viviendo una fiesta diferente.

María no dejó de revisar la página de la FIFA en los últimos años. Su frustración fue grande hace cuatro años cuando no fue seleccionada para estar en Rusia 2018.

María Morales, la voluntaria salvadoreña en Catar 2022. Foto: Josué Valiente.

"Me puse triste porque no fui seleccionada como voluntaria. Seguí buscando y pude estar en el último torneo que se realizó en Catar (la Copa Árabe) y eso me ayudó a que me tomaran en cuenta para este Mundial", comentó.

Ella está como voluntaria en el estadio Al Bayt y tuvo la fortuna de vivir la experiencia del partido inaugural. "Es un sueño para cualquiera, es algo que siempre quise y que ahora estoy cumpliendo. Vivir esta experiencia en Catar es algo único", dijo.

Como voluntaria se aloja en uno de los recintos organizados por la FIFA para este Mundial. Su amor por los viajes, además, le ha permitido conocer otras partes de Europa para culminar su travesía sola en suelo catarí, en el centro de la fiesta en el Medio Oriente.

"Voy a estar durante toda la Copa del Mundo. Estoy ayudando a los fanáticos que van llegando al estadio. Tenemos varias funciones como ayudar con las hayya card, ubicando a las personas y ese es mi trabajo en el estadio de Al Bayt", dijo.

Comentó que "también podés aplicar a otro estadio si se te abren cupos. Voy a estar trabajando en el partido entre Argentina y Arabia Saudita". La salvadoreña es otra representante en la Copa Mundial de la FIFA.