La tarde gris de Messi en su debut en el Mundial Catar 2022

¿Donde está Messi? Eso se preguntaban en tono de burla los aficionados de Arabia Saudita tras el partido de ayer y fue porque al delantero de Argentina lo dejaron sin respuesta tras la derrota de su selección ante el equipo árabe.

Los Hijos del Desierto dejaron en evidencia que son un equipo ordenado tácticamente y que con el francés Hervé Renard, dos veces campeón de la Copa de África, son un equipo que tiene soluciones pese a sus limitaciones.

Pero, ¿Qué pasó con Lionel Messi? Fue anulado en todo sentido pero no porque Arabia prestara atención únicamente en el del PSG. Leo tuvo un primer tiempo discreto.

A los pocos minutos de juego, un rechace en el área casi le da el primer gol del partido, lo que pudo ser un inicio alentador. Sin embargo, el meta Mohammed Al-Owais, que se convirtió en la figura, le atajó el primer disparo en esta Copa del Mundo.

Leo parece que no está pero está, decía Sabella. Pero contra Arabia no estuvo. El argentino, que jugó entre la línea de los dos centrales y los dos volantes interiores del rival, y no tuvo ninguna marca especial.

Más bien los árabes se dedicaron a mover sus líneas defensivas en bloque. Eso permitió que Messi recibiera siempre con marca pero no de una manera especial porque los de Oriente Medio también cortaban los pases filtrados a los extremos argentinos.

Lionel Messi nunca se sintió cómodo. Para el segundo período, como rara vez lo vemos, cayó en la desesperación de correr a lo ancho del campo en busca de pelotas que le permitieran generar llegadas a sus compañeros, pero fue en vano.

Por último, Leo tuvo una en un mano a mano en el que quedó solo, sin compañía, pero no supo tomar la mejor decisión en la definición, que al final fue rechazada por la defensa que apretó para cerrarle los espacios.

Pero tampoco significa que la derrota es culpa de Messi solamente. En líneas generales, Argentina pecó de arrogante y en su alineación puso a jugadores que no están en su mejor estado de forma. La albiceleste perdió sin excusas y ahora tiene que aprender a levantarse.