Kubo: "Lo que le hicimos a Alemania hoy nos lo hacen a nosotros"

Japón fue otro ejemplo que dominar en un partido no es sinónimo de ganar. El volante Take Kubo lo tiene claro y lamentó que a su selección le pasó lo mismo que a Alemania el partido pasado. Los nipones no lograron concretar y por eso ahora vuelven a complicarse.

Japón estuvo casi todo el segundo tiempo en campo contrario y no le sirvió de nada. El gol de Fuller en la recta final del juego los dejó tocados e incluso tuvieron que ir ante sus aficionados y pedirles perdón como muestra de cortesía.

Take Kubo no jugó pero pasó en zona mixta para explicar en español que fue lo que ocurrió en el partido. “Lo que nosotros le hicimos a Alemania, hoy nos lo hacen a nosotros”, dijo un decepcionado jugador que no tuvo minutos ante los costarricenses.

“Estoy bien. No jugué pero en la próxima fecha seguro que saldré porque estoy fresco. Nosotros tenemos que salir ante España y buscar ganar para clasificar”, dijo.

Agregó que" a nosotros nos cuesta reaccionar cuando hay malos momentos. Cuando las cosas no salen hay que movernos más”.

“Costa Rica se lleva los tres puntos y nada. Ya está, les toca celebrar y a nosotros replantearnos. Tenemos que cambiar cosas si queremos seguir adelante “, concluyó.