Josué Valiente: “Me voy a enfrentar a los desconocido”

Josué Valiente, periodista deportivo, será el enviado especial de Grupo LPG para la Copa del Mundo de Catar 2022 que se disputará desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Valiente afronta su primera cita mundialista a sus 33 años luego de haber tenido varias coberturas internacionales como: Eliminatorias, Nations League y Copa Oro entre otras cosas.

El periodista salvadoreño no solo vivirá su sueño de cubrir un mundial pero lo hará en un país que tendrá una dura evaluación por varias personas ya que se trata de un lugar que no está tan identificado con el mundo del fútbol.

“Me voy a enfrentar a lo desconocido. He tenido algunas coberturas internacionales con algunos países que son futboleros y otros que no como en el Caribe. Creo que en ese sentido es parte de la aventura a lo que no conocés y lo que te vas a enfrentar”, dijo Valiente.

Josué se integró a Grupo LPG en 2013 y desde entonces se ha rodeado de periodistas con vasta experiencia en mundiales y eventos importantes como Marcelo Betancourt y Rodrigo Arias entre otros. Sobre el inminente Mundial que se le viene al joven redactor, Valiente mencionó lo siguiente de sus editores: “Es una aventura que te permite crecer a nivel profesional. He tenido el ejemplo de algunos compañeros como Rodrigo Arias y Marcelo Betancourt que han compartido su experiencia conmigo y eso es importante para la preparación”.

Valiente no ocultó su emoción al recibir la noticia meses atrás de que iba a ser el elegido para recopilar toda la información del Mundial desde el lugar de los hechos. “Es una emoción grande, creo que a cualquier periodista y aficionado del mundo es su sueño el poder estar en una Copa del Mundo que es la fiesta más grande de este deporte”, expresó Josué.

El periodista deportivo confesó que el objetivo de cubrir un Mundial era uno que tenía de reojo pero a raíz de que fue sumando coberturas internacionales fue viendo su meta cada vez más cerca hasta que un día se transformó en realidad. “Uno lo tiene de reojo, como una meta y no te das cuenta pero si te gusta lo que hacés y si tenés constancia y disciplina se puede lograr cualquier objetivo profesional que te pongás”, comentó Valiente.

Como era de esperarse, la familia Valiente no pudo quedar afuera de semejante oportunidad que se le presentó al reportero de El Gráfico ya que el apoyo de ellos fue fundamental para que se le presentara la oportunidad que esperó toda su vida.

“Mi familia creo que está más emocionada que yo, a veces uno trata de no hacer mucho ruido pero ellos están muy emocionados y el apoyo de la familia ha sido muy importante para lograr todo lo que he alcanzado hasta ahora”, profundizó Josué.

Sobre el Mundial en sí, el enviado especial del grupo LPG ha estudiado a las selecciones en contienda, especialmente a las candidatas y adelantó cuál cree él que ganará la Copa del Mundo. “Va a ser un Mundial muy competitivo ya que los jugadores llegan más frescos que en otras oportunidades. Veo a la selección de Argentina como fuerte candidata para llevarse el Mundial aunque no se puede dejar de lado a una selección como Brasil”, analizó el reportero.