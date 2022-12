Iván Córdoba: "Si Francia da los espacios que le dio a Marruecos, Argentina no lo va a perdonar"

Iván Ramiro Córdoba es todo un nombre del fútbol colombiano. En el partido entre Francia y Marruecos fue una de las leyendas que disfrutó el encuentro de semifinales y también hizo su análisis respecto a lo que vio. Uno de los jugadores más emblemáticos del Inter de Milán y actualmente director deportivo y propietario del Venezia FC, charló con EL GRÁFICO sobre cómo ve la final entre Francia y Argentina y el duelo entre Messi y Mbappé.

¿Es esta la mejor final posible?

Yo creería que si. Son las dos selecciones que han demostrado la mayor capacidad para llegar hasta acá y merecidamente han llegado por todo el trabajo que han hecho a lo largo de esta Copa del Mundo.

También se viene el duelo entre Messi y Mbappé…

Los dos jugadores son importantes y fundamentales para sus equipos. Hay una diferencia muy importante que es que Argentina logró entender y transformar el tema de ser Messi dependiente y hoy no lo es. hoy juegan con una consciencia que tienen al jugador más importante del mundo pero que eso mismo los lleva a jugar mejor a todos. No es como antes que le dejaban toda la responsabilidad a él y nos damos cuenta que el fútbol ya no es solo de un jugador.

Se viene también una final de nuevo entre Europa y América...

Es un lindo escenario para todo el mundo porque son grandes selecciones con mucha historia. Será también lindo como espectáculo para todos los amantes del fútbol.

Escuché unas declaraciones tuyas en el que pensabas que así como has visto a Francia en los dos últimos partidos, Argentina puede hacerle daño.

Yo creería que si pero es una apreciación de los partidos. Los entrenadores revisan y miran y se cuestionan, estamos hablando de conjeturas. Si Francia comete o da los espacios que le dio a marruecos, Argentina no lo va a perdonar.