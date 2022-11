Iván Barton y David Morán mantuvieron la fluidez en el Alemania-Japón

Japón se impuso en un partido ante Alemania que bien puede considerarse uno de los mejores hasta el momento y en el que destacó la presencia del salvadoreño Iván Barton y su asistente de línea, David Morán.



Se cumple el sueño para Iván Barton y David Morán. Los salvadoreños vieron acción por primera vez en esta Copa del Mundo y tuvieron la responsabilidad de estar al frente de uno de los partidos más atractivos de la jornada.



Japón, una selección que gusta y lleva años entre la élite, se medía a una Alemania que no es la misma generación que fue campeona del mundo pero que busca quitarse de encima la imagen que dejó en el pasado torneo.



Barton tenía una gran responsabilidad. Tras varias semanas en el país organizador de la Copa del Mundo, él junto a Morán pasaron todas las pruebas, se adaptaron a la tecnología que se usa en este torneo, como el fuera de juego semiautomático, para ser elegidos en el compromiso de la primera fecha.

El árbitro Ivan Barton discute con los jugadores de Japón en el juego ante Alemania



El árbitro debe pasar lo menos apercibido posible. Ellos lo saben y esa es la premisa en cada partido: Ayudar a que el juego sea más justo y que la atención no se exponga sobre ellos.



La primera intervención de Iván llegó al minuto 25. El central hizo uso del VAR en una jugada en la que había dudas sobre un posible penalti pero Mario Vigliano, el argentino, le avisó que no había nada.



Fue al 33 ́ en el que Iván Barton no titubeó para decretar el penalti que fue señalado a la primera por el salvadoreño y la revisión en el VAR fue puro trámite. Penalti del meta Shuichi Gonda y llegó el gol de Gudongan.

El momento en el que Gundogan cobra el penalti que derivó en el gol de Alemania



Previo al gol, reclamos de los jugadores alemanes. Rudiger pedía más al nacional. Una amarilla, quizás algo más. Iván respondió con lo que puede interpretarse con un "calma" cuando también se le acercó el veterano Thomas Muller.



En cuanto a los movimientos del salvadoreño en la cancha, el manual suele mencionar que un árbitro debe moverse con rapidez entre unos 5 y 10 metros que le permitan estar cerca de la jugada y no perderse ninguna infracción.



No había falla en el primer tiempo para Barton, que supo ubicarse cerca de la jugada pero lo suficiente para no interferir en el traslado del balón de un lugar a otro.



TRABAJO DE LÍNEA

en cuanto a Morán, falló en la última jugada de la primera mitad. Estuvo con poca participación antes de eso pero en el gol de Alemania, el que sería el segundo, pero no vio la posición del último hombre alemán en fuera de juego.



Esto llevó a que el VAR revisara la acción que terminó por decretar gol no válido. Pero al 56' , Morán si mejoró su posición para decretar un fuera de juego que las pantallas en silla de prensa evidenciaron que estaba en lo correcto.



La poca intromisión del central y sus asistentes se notó en un partido en el que hubo fluidez en el juego y fue quizás uno de los más entretenidos en esta Copa del Mundo.



El trabajo de Iván Barton y David Morán estará bajo análisis ahora. Lo notable, además, es que la dinámica del partido no se vio empañada por las decisiones de los árbitros. Primer partido con notable actuación.