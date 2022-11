Inglaterra y Estados Unidos firman empate

Punto para cada lado. Inglaterra no encontró, ni en sus cambios, la forma de hacerle daño a una sólida defensa estadounidense que si bien no generó suficiente en la segunda parte, rescata al menos un punto.



El empate le sirve más a Inglaterra pero todavía no cierra su clasificación aunque está más cerca que Estados Unidos, ahora si, obligada a ganar su último partido de la fase de grupos.



La victoria de Irán sobre Gales cambió el panorama del grupo. Inglaterra y Estados Unidos salieron al campo sin especulaciones y urgidos de un triunfo. Los ingleses por asegurar la clasificación y los norteamericanos por asegurar su posición en puesto de clasificación.



Inglaterra no se guardó nada, no podía ante la relevancia del juego. Bukayo Saka y Harry Kane volvían a ser los referentes ofensivos en compañía de Raheem Sterling por la izquierda.



En Estados Unidos, Pulisic tenía mayor trascendencia y dominaba el mediocampo para preocupación del rival. "Capitán América" tomaba las riendas del partido y la posesión para un cuadro norteamericano que adelantó líneas, amplió el campo y puso en aprietos a un cuadro inglés con poca trascendencia en el arranque.



Pero los dos equipos tomaban precauciones en defensa. Con el 4-3-3, Estados Unidos intentaba cerrar las salidas por las bandas de los rápidos extremos ingleses. Saka y Sterling tenían menos espacios para ganar terreno, mientras que en las jugadas de laboratorio, Inglaterra tampoco logró crear peligro, como ha sido costumbre en los últimos años.



La primera de peligro llegó al 32' tras una contra de Estados Unidos que en el disparo a marco, Pulisic la mandó al poste de Pickford.



A Inglaterra le costó reaccionar en la primera parte. Fue hasta el cierre de la primera parte que los leones estuvieron cerca del gol luego de un centro de Shaw que conectó Kane pero que fue despejado por Turner al tiro de esquina.



Inglaterra no tenía las facilidades ni la explosión ofensiva que mostró contra Irán. Eras más difícil jugar entre líneas y los interiores Mckenney y Musah acompañaban en la marca a Adams, único volante de marca en las barras y las estrellas.



SIN ARMAS

En el complemento, Estados Unidos inició lanzado en ataque, con Mckenney inspirado y con Pulisisc constantemente generando para sus compañeros y pidiendo los gritos del sector norte del estadio que estaba con los norteamericanos.



Pero ni Wright ni Weah tenían suficientes espacios en ataque. Cuando Estados Unidos intentaba hacer daño por el juego aéreo, Inglaterra no dejaba cabecear a los delanteros rivales con Maguire y Stones ganando en altura y atentos a los despejes.



Para Inglaterra, Kane siempre tenía que recibir de espaldas para ceder a sus compañeros. Al no encontrar desbordes en los extremos, Southgate apostó por Jack Grealish para tratar de apoyar al delantero centro con desbordes que desequilibrarán la sólida línea de cuarto de los Estados Unidos.



En la recta final, Inglaterra mejoró con Grealish pero además, el apoyo del atacante del United, Rashford, le daba más confianza a los ingleses, ya lanzados en ataque ante una Estados Unidos que no dejaba de apretar.



El público se desesperaba. Los ingleses en las gradas no venían a un equipo con profundidad ni intensidad ofensiva. El rival le complicaba las cosas y a pesar que poco a poco, Estados Unidos careció de llegadas, no se complicaba en las marcas y el bloque impuesto por Berhalter le permitía mantener el cero en su portería.



Pero no importó lo mucho que Southgate intentara arreglar la situación porque el partido termino sin goles. Ahora Inglaterra está en una mejor posición pero no termina por sentenciar su boleto a la siguiente ronda. Estados Unidos, por su parte, está obligado a ganar en la última fecha.