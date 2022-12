Francia triunfa sobre Inglaterra y avanza a semifinales

Francia y Marruecos tienen una cita en las semifinales del Mundial Catar 2022. Los galos se impusieron con algo de sufrimiento a Inglaterra por 2-1 gracias a los goles de Tchouameni y Giroud.



Los ingleses pudieron llevarlo al alargue pero en el último tramo de partido, Harry Kane falló un penalti que dejó al equipo sin el empate.



El duelo que cerraba la fase de cuartos de final. El último boleto a semifinales era un partido que podía ser para cualquiera, aunque Francia llegaba como ligera favorita tras sus actuaciones en los últimos partidos y su potencial con Mbappé a la cabeza y como vigente campeona del mundo aspirante a repetir por el título.



Era un duelo de extremos, además. El que se llevara las bandas sería el que tendría más posibilidades de hacerse con el partido y el boleto a la siguiente ronda.



Kyle Walker era el que se encargaría de la tarea más difícil: frenar a Mbappé. Con una línea de tres, el del City tenía que estar atento a la velocidad del francés en apoyo conjunto con Maguire para tratar de anular la banda izquierda.



La única preocupación no era la del PSG. Por la otra banda, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann se juntaban para en pocos pases descolocar a la defensivas de los leones. Por delante había un partido en el que era fundamental minimizar los errores.



Bastaron 16 minutos de posesión casi absoluta para que los franceses abrieron el marcador. Mbappé abrió la banda, se juntó con Dembélé y este, con espacio, sirvió a Tchouameni, que desde fuera del área, con un disparo fuerte y colocado, al poste inferior de Pickford, que lo intentó sin fortuna para la pronta ventaja gala.



Inglaterra tenía dificultades para superar el cerco defensivo pero encontraba en Harry Kane a su hombre más desequilibrante. Al 25' el delantero superó con una jugada individual la última línea y tras una falta, en la que intervino el VAR, se determinó que no había penalti.



Tres minutos después, de nuevo Kane volvió a aparecer con un disparo fuerte a meta en el que Hugo Lloris tuvo que intervenir para evitar el empate. Dos viejos conocidos se volvían a ver las caras.



Inglaterra lo intentó sin fortuna. No tenía la profundidad ofensiva necesaria aún con la aparición de Kane y a Saka se le dificulta superar la marca por derecha mientras Francia esperaba con paciencia ya con el marcador a su favor y su línea de medios desarmando a los ingleses.

¡#FRA está en las Semifinales de la #CopaMundialFIFA! — Copa Mundial FIFA �� (@fifaworldcup_es) December 10, 2022



PARTIDO NUEVO



Inglaterra inició el segundo tiempo presionando y encontró su premio. En 54 minutos una falta dentro del área le permitió a Harry Kane anotar el empate en el estadio Al Bayt. Partido nuevo.



Los ingleses retomaron la confianza. Francia bajó los brazos tras el primer gol y se apilaba en defensa, sin complicaciones hasta que esa falta en el área le obligó a volver a subir el ritmo de partido.



Al 69' Inglaterra volvía a avisar en una jugada estacionaria que Harry Kane encontró de cabeza pero el disparo se fue por poco desviado ante la estirada de Lloris.



Le duró un buen tramo la felicidad y la moral alta a los ingleses hasta que un centro al área sobre 79 minutos para que Giroud le ganara el salto a Maguire y pusiera la ventaja para el cuadro galo.



Parecía que de nuevo duraría poco. Otro penalti sancionado mediante el VAR en 84 minutos pero en el cobro, el atacante de los Spurs pasó de la gloria al infierno al mandar el disparo elevado, por encima de la portería y se perdía el empate.



Y fue el final para Inglaterra. Intentó modificar en los últimos minutos pero fue en vano. Francia sigue con vida y en defensa de su título de campeón, con solvencia. Le espera Marruecos.