España y Alemania empatan en el grupo E

España y Alemania no decepcionaron. En el partido de la jornada, el empate 1-1 fue justo aún y cuando fueron los españoles los que tuvieron más control del partido. Morata marcó por La Roja mientras que Fuelkrog anotó el empate teutón.

Los goles llegaron desde el banquillo. Si bien, Alemania no tuvo con Müller al ariete goleador que necesitaba y el técnico alemán encontró respuesta en su banquillo ante una España que se volvió dura ofensivamente pero volvió a mostrar fragilidades en defensa.

¿Gana Alemania con el empate? Al menos siguen con vida tras la victoria de Costa Rica antes por la tarde. Los teutones tienen que vencer a los ticos y lograr una mejor diferencia de goles a la espera del otro partido del grupo.

España por su parte llega a cuatro puntos, lidera el grupo y sigue dependiendo de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda.

España, con el técnico y ahora streamer Luis Enrique. Mostró su poderío ofensivo frente a Costa Rica la fecha pasada pero con Alemania sería distinto. Los germanos perdieron y salieron a buscar revancha a costa de los españoles.

La Furia Roja, con una generación talentosa por delante que ha generado reacciones de amor y odio en esta etapa con Enrique, demuestra en cada fecha que la posesión y las triangulaciones son lo suyo.

El guión inició como estaba previsto. España con la posesión, buscando espacios y trabajando por desarmar el poderoso bloque alemán. La Roja avisó en siete minutos tras un disparo de Dani Olmo que Neuer despejó al tiro de esquina pero casi se va al fondo de la red.

Con la posesión a su favor, España triangulaba y generaba opciones. Al 21’ fue Jordi Alba el que estuvo apunto de abrir el marcador tras el movimiento de Ferran Torres que le abrió espacio al lateral que la mandó al travesaño.

Los españoles han encontrado en Pedri y Gavi a dos interiores que juegan como veteranos. Ambos conseguían abrir espacios cada vez que los laterales de sumaban en ataque.

Al 36’ Rudiger mandó al fondo la que hasta ese momento era la más clara del partido. Sin embargo, para beneficio de los españoles, el VAR avisó que por un brazo en gol no debía contar para desagrado del público alemán pero que tras la imagen en la pantalla del estadio, no había duda de la posición indebida.

España tenía el mayor volumen de juego pero no el gol y eso le pesaba a Luis Enrique, cuyo planteamiento no lograba encajar Ferran Torres, sólo como extremo, y el técnico apostó por Álvaro Morata. Alemania no es que luciera frágil, más bien mantenían en sus líneas defensivas.

El cambio le funcionó a Luis Enrique. Morata hizo lo que Torres no pudo y en su primera intervención, tras un desborde por izquierda de Jordi Alba, el delantero definió con clase por encima de Neuer.

Con el gol el panorama cambió para España. Enrique puso en el campo a Nico Williams y a Koke, este último para reforzar la media y el del Athletic para ganar en velocidad por el extremo derecho.

A pesar que Flickr hizo sus movimientos en ataque, el gol lo obligaba a atacar y eso le habría espacios en las transiciones ofensivas a España, lanzado en busca del segundo.

Pero en el ingreso de Balde por Alba en el 83, el joven del Barcelona perdió la marca, agarraron mal parado a España y el recién ingresado Fuelkrug no perdonó frente a Unai Simón

El empate fue justo. Alemania sigue viva y España depende de lo que haga y no de nadie más.