¿En qué consiste la tecnología del fuera de juego semiautomático?

Gianni Infantino fue el invitado de honor en la conferencia de prensa en la que se trató el trabajo y desarrollo del arbitraje y las nuevas herramientas que se utilizarán en esta Copa del Mundo de Catar 2022, en especial el fuera de juego semiautomático.



"Tenemos con nosotros a profesionales de máximo nivel que tienen que hacer el trabajo más difícil. Es un trabajo delicado y siempre se reciben críticas", dijo el máximo dirigente de la FIFA.

Agregó que "cada decisión que adoptan los árbitros es importante y es por eso que la preparación debe ser la mejor. Nuestro trabajo ha sido prepararlos de la mejor manera para llegar hasta aquí. Hay que ser conscientes de eso".



Pierluigi Colina, presidente de la comisión de árbitros, habló después sobre los criterios que se les ha pedido a los árbitros que estarán en este Mundial con especial énfasis en cuidar la integridad de los jugadores y no perdonar a aquellos que intentan fingir faltas y responder de manera irrespetuosa al árbitro central.

Colina también dejó claro que no se perdonará a aquellos jugadores que hagan tiempo. Es por eso que ahora es común, dijo, ver partidos en los que se agrega hasta 8 o diez minutos de tiempo agregado. "No vamos a permitir que se pierda tiempo y el cuarto árbitro está en la disposición de agregar el tiempo que considere, dando también a los aficionados más tiempo de partido y de entretenimiento".



¿En qué consiste el fuera de juego semiautomático?



Esta tecnología busca acelerar la toma de decisiones por parte de los árbitros tomando en cuenta que en los últimos torneos se pierde varios minutos en decidir si una jugada es o no gol en fuera de juego.



Es por eso que esta tecnología de movimiento mediante cámaras avisará a la cabina de video arbitraje en pocos segundos al conectar las cámaras ópticas con la tecnología con la que cuenta el balón de la Copa del Mundo.

Esta tecnología incluye hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el campo. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego.



Además el balón Al Rihla incluirá en su interior una unidad de medición inercial. Este sensor, situado en el centro del balón, envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de vídeo, lo que permite detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón.



"Con la mezcla de datos de seguimiento de las extremidades de los jugadores y de la pelota, y mediante la inteligencia artificial, la nueva tecnología suministra un aviso automático a la sala de vídeo siempre que reciba un balón un atacante que se encontraba en posición antirreglamentaria en el momento en que su compañero jugó el balón", mencionó Johannes Holzmuller, director de subdivisión de innovación tecnológica del fútbol por parte de la FIFA.



Para corroborar su propuesta antes de informar sobre ella al árbitro principal, el equipo arbitral de vídeo comprueba manualmente el momento exacto del golpeo que han proporcionado los datos, así como la línea de fuera de juego también creada automáticamente y basada en las posiciones de las extremidades del jugador que el sistema ha calculado. Como dura muy pocos segundos, el proceso permite adoptar decisiones más rápidas y certeras.

Una vez que el árbitro principal confirma la decisión, los mismos datos de posición usados para adoptarla generan una animación en tres dimensiones que detalla a la perfección la posición de las partes del cuerpo del jugador en el momento del contacto con el balón.



Esta animación, que muestra una posición antirreglamentaria desde los mejores ángulos, se retransmite en los videomarcadores y se distribuye a los socios de emisión de la FIFA para informar a todos los espectadores de la manera más clara y transparente posible.