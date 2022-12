El otro lado de la moneda: Cataríes me invitan a su casa sin conocerme

Si el otro día me tope con el lado más incómodo de Catar cuando un local trató de intimidarme mientras realizaba mi trabajo, en esta ocasión fue todo lo contrario y conocí la hospitalidad catarí que, sin conocerme, me abrieron las puertas de su hogar y su cultura de una manera especial.



La experiencia en estos días me enseñó a tener precauciones con los locales o eso es lo que yo pensaba. Le conté lo que me ocurrió a un colega mexicano que lo primero que me dijo fue "Hablales fuerte, los árabes le tienen miedo a uno si les hablas fuerte. Ya lo comprobé". Hubo risas. No creo que levantarle la voz a alguien que no es de mi país es algo que haría.



Todos los días tengo que trasladarme del centro de prensa hasta mi hospedaje por el metro y al llegar a la estación Al Sudán, caminar unos 15 minutos hasta mi destino. Si el partido es a las 10 de la noche y termina a eso de las 12, llego más o menos a las 3 de la madrugada.

Y en ese camino, solo pero seguro como es en todos lados de Catar, es raro encontrarse con gente. Pero en esta ocasión el destino me puso por delante una nueva anécdota, esta vez buena.



Mientras pasaba por una de las elegantes casas cataríes, sale de la puerta Talal. Con su vestimenta tradicional me sonríe y me pregunta "¿eres fotógrafo?". Le contestó que no, que soy periodista y no debo de mentir que lo primero que pensé fue en lo que me ocurrió el otro día.



En ese momento, de la casa salen cuatro cataríes más. Todos con su vestimenta local me sonríen y comienzan a preguntarme que a qué me dedico. Les digo que soy periodista y que obviamente estoy acá para cubrir la Copa del Mundo.



La siguiente pregunta que me hacen y su reacción me sorprende: "¿De qué país eres, mi amigo?". Les digo que de El Salvador y ya sé que cada vez que digo esto, la gente en este lado del Medio Oriente no tiene idea de a qué país me refiero ni donde queda.



Pero rápidamente reaccionaron: "El Salvador, en latinoamérica". Continúo explicando en qué consiste mi trabajo mientras estamos fuera de la casa. Sigo nervioso porque, soy salvadoreño, uno duda de todo.



Pero después de unos minutos, Talal, Aiakl, Nayef, Jaal y Abdulla (tardé un poco en comprender sus nombres) me invitan a pasar a su casa.



Vuelvo a ponerme nervioso. Les digo que no quiero interrumpir. Me dicen que es parte de la hospitalidad y recordé que en una charla con Cristian Villalta antes de viajar a Catar me decía que rechazar ciertas invitaciones puede ser considerado para ellos una falta de respeto.



Entro a la casa. Preciosa, un palacio, uno de los lugares más hermosos y confortables que he visto en Doha. Me invitan a quitarme los zapatos para entrar, todos ellos rondan entre los 25 y 30 años.



Nos sentamos y me invitaron a un café, una bebida tradicional de Catar. Luego, en la mesa, varios tipos de chocolates y aperitivos porque se trata de una reunión entre familia.



Me cuentan que son familia. Me comienzan a decir cuál es el linaje que los une, como para ellos la familia es lo más importante y como el respeto a su madre está por encima de cualquier cosa, todo según el sagrado corán.



Hasta este punto no me siento nervioso. Luego uno me comenta que ellos son nacidos en Catar y esto es algo poco usual porque en general, solo entre el 10 y 15 por ciento de la población nació acá.



Después de un rato de charlar y mostrarme los boletos que tienen para casi todos los partidos que restan de la Copa del Mundo, la siguiente pregunta de Jaaal me descoloca.



"Dinos la verdad, ¿Qué pensabas de Catar antes de venir? Nosotros sabemos lo que la gente dice de este país". Y comienzo una charla sobre lo que considero que se ha hecho en esta Copa del Mundo de manera correcta e incorrecta, sin filtros. Lo entienden, me dicen que en la mayoría de las cosas tengo razón. Los detalles me los guardo por respeto a la conversación.



Me muestran su casa, fotos de sus padres con distintas personalidades como el emir de Catar, el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell y cómo su familia está relacionada con el equipo del Al Sadd.



Luego me permiten entrevistarlos. Es breve, no les voy a faltar el respeto y hablamos sobre todo de fútbol y cómo su país recibe a los millones de visitantes en este Mundial.



Después de una larga conversación, yo tengo la costumbre de llevar en mi maleta recuerdos de El Salvador. Les digo que quiero entregarles algo y rápidamente me dicen que no, les contesto que es una muestra de respeto.



Uno de ellos me dice que no es necesario, que los cataríes en su gran mayoría son hospitalarios y sale el tema de la seguridad en su país, el tema de las mujeres y otros detalles más sobre derechos humanos, el alcohol y lo que está bien y está mal.



Pero le digo que no del todo es cierto que sean hospitalarios y proceso a desquitarme el resentimiento que siento por lo que me ocurrió el otro día con uno de sus paisanos.



Me dicen: "Amigo, hay gente a la que no le gusta que la graben pero tu puedes grabar lo que quieras, solo no debes filmar a las mujeres por respeto. Lo que él hizo está mal".



"Si tienes algún problema con algo, amigo, ven con nosotros. Nosotros estamos para ayudarte", agrega Talal. Luego, Jaal saca unas cuencas, una especia de rosario con piedras Kahram que ellos suelen llevar en sus bolsillos para rezar.



Me explican su significado, como funciona y también cómo juegan con ellas de una manera particular y me graban mientras se ríen y se dan cuenta que agarre rápidamente el juego. Me lo regaló y me dice que esta piedra cambia con el tiempo según cargues con ellas.



Ya son las 4 de la mañana, todos estamos cansados y tenemos que trabajar. Me tomó el último trago de mi gahwa y tras una charla más de nuestras culturas, palabras en español y sobre cómo todos ellos han estudiado en Estados Unidos, Inglaterra y han conocido México, es momento de la despedida.



Mi apartamento está a 12 minutos, Talal insiste: "Por favor, insistimos. Deja que te vayamos a dejar y por favor, cada vez que pases por acá, esta es tu casa. Siempre la puerta está abierta y tú puedes entrar".



Acepto la invitación, les doy las gracias. Nos subimos en una imponente camioneta Lamborghini y me dejan en mi destino: "Amigo, este es mi número de teléfono, por favor, si necesitas cualquier cosa, cualquier cosa, escribeme. Por favor", concluye.



Me despido. Ahora sí conocí la verdadera y única hospitalidad catarí y me llevé mi collar con piedras Kahram como recuerdo de aquel irrepetible momento.