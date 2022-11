Ecuador arruinó la fiesta de Catar en la inauguración del Mundial

Ecuador, guiado por Enner Valencia, pegó primero el el partido inaugural y venció a un tímido rival, Catar, que como local no pudo entregarle a su afición un triunfo en el arranque de la Copa del Mundo en la que cayeron y mostraron que van a tener que sufrir si quieren pasar de ronda.

El problema con Catar es que fue muy tímido. No fue aquel equipo que dominó en la Copa Asiática y tampoco pudo defender su honor en el estadio Al Bayt que tras la gran fiesta de inauguración, mostró su mejor rostro para recibir a los millones de aficionados que han llegado al torneo mundialista.

Los locales se jugaban algo más que los tres puntos. El honor del país árabe también estaba en juego con la tribunas llenas y con cientos de cataríes pendientes de que su equipo de la cara por el continente.

Pero la realidad es que pese a su trabajo millonario en la última década y a pesar que quieren mostrarse como una nación deportiva, no tienen una tradición futbolera indiscutida ante un rival que, por el contrario, si cuenta con una trayectoria futbolística y supo aprovechar sin presiones su momento.

Catar se preparó más de diez años para este día. Pasaron los Xavis, la escuela del fútbol español y bajo el mando de Félix Sánchez, hasta El Salvador pasó por el proceso de preparación de esta selección catarí en la pasada Copa Oro en la que los nuestros fueron eliminados.

Desde el pitazo inicial, los locales salieron con la intención de proponer ante los contantes aplausos de los hinchas locales, pero no fue suficiente.

En apenas tres minutos un error del guardameta local cometió un error y Enner Valencia aprovechó para anotar el gol que solo quedó en anécdota porque el VAR y el fuera de juego semiautomático aparecieron para anular el primero del encuentro.

La alegría duró poco para los catarías que vieron otro error del meta Al Sheeb aparecer en 16 minutos tras una falta en el área que Enner Valencia, ahora si, hizo efectiva para la ventaja de los sudamericanos.

Ecuador era superior en el primer tiempo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro aprovechaba el largo del campo, que parecía una alfombra y hacía que constantemente los jugadores se resbalaran.

Catar tenía poca profundidad ofensiva pero además evidenciaba el nerviosismo jugada a jugada en su Mundial pero es que además no se encontraba en el terreno de juego.

Enner Valencia andaba encendido, en su momento y no perdonaba una. Al minuto 31 tras un potente cabezazo, la mandó a guardar y el ambiente auguraba goleada en favor de los ecuatorianos, muy superiores en la primera parte.

Y es que la primera parte cerraba con la posesión al 55 por ciento en favor de Ecuador que dominaba todas las facetas de juego y superaba con mayor facilidad al local en el juego aéreo.

Catar no podía con la presión en el partido. No solo era el anfitrión, sino que además se jugaba el orgullo ante un público exigente que poco a poco se iba apagando y parecía incomodarse con la manera en que les eran superados en el campo tras una primera parte en la que no tenían llegada y no mostraban el fútbol que si les vimos en los últimos años.

PRESTIGIO

Para Catar el partido era cuestión de prestigio. No encontraba en la cancha las formas para insolentar a una Ecuador que no se guardó nada y encontró en Valencia al líder ofensivo que necesitaba y que le puede llevar a la siguiente ronda con comodidad tras lo visto ante su primer rival.

Pero el fútbol no le alcanzó al local y tampoco encontró en los cambios el extra que necesitaba para estremecer a una Ecuador sólida, mejor armada y que no tuvo problemas para jugar el que sus aficionados consideraban el partido más importante de su historia.

Catar tiene mucho que aprender todavía aunque como huésped, si cumplió en el arranque de la Copa del Mundo.